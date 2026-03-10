Logo TVN Warszawa
Warszawa
Mokotów

Tragiczny wypadek w metrze. Były utrudnienia na pierwszej linii

Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Schody ruchome w warszawskim metrze
Źródło: Olek Klekocki/tvnwarszawa.pl
We wtorek wieczorem były utrudnienia na pierwszej linii metra. Wyłączonych z ruchu zostało sześć stacji. Pociągi kursowały w dwóch pętlach: Kabaty – Stokłosy oraz Politechnika – Młociny.

We wtorek wieczorem, po śmiertelnym wypadku na stacji Wilanowska, występowały utrudnienia w kursowaniu pociągów linii M1.

Wyłączonych z ruchu było sześć stacji: Ursynów, Służew, Wilanowska, Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie. Linia M1 kursowała w dwóch pętlach: Kabaty – Stokłosy oraz Politechnika – Młociny.

"Uruchomiono zastępczą linię Za Metro na trasie: Metro Politechnika – Waryńskiego – Batorego – Al. Niepodległości – Al. Wilanowska – Rolna – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Al. KEN – Metro Stokłosy" - podał Zarząd Transportu Miejskiego.

Na miejscu wypadku pracowały policja i prokuratura.

Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

