Tragiczny wypadek w metrze. Były utrudnienia na pierwszej linii

We wtorek wieczorem, po śmiertelnym wypadku na stacji Wilanowska, występowały utrudnienia w kursowaniu pociągów linii M1.

Wyłączonych z ruchu było sześć stacji: Ursynów, Służew, Wilanowska, Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie. Linia M1 kursowała w dwóch pętlach: Kabaty – Stokłosy oraz Politechnika – Młociny.

"Uruchomiono zastępczą linię Za Metro na trasie: Metro Politechnika – Waryńskiego – Batorego – Al. Niepodległości – Al. Wilanowska – Rolna – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Al. KEN – Metro Stokłosy" - podał Zarząd Transportu Miejskiego.

Na miejscu wypadku pracowały policja i prokuratura.