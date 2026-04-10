Mokotów Utrudnianie śledztwa po tragedii w szpitalu na Madalińskiego. Reakcja stołecznego ratusza Dariusz Gałązka

Rafał Trzaskowski o tragedii w szpitalu na Madalińskiego

Śledczy pojawili się w Szpitalu Świętej Rodziny przy Madalińskiego w Warszawie w środę rano. Śledztwo dotyczy śmierci 31-letniej pani Kaliny. Kobiecie w czasie prostego zabiegu ginekologicznego zamiast tlenu podawano podtlenek azotu.

Jak ustalił reporter "Superwizjera" Jakub Stachowiak, prokurator nakazał zabezpieczenie nie tylko dokumentacji medycznej w szpitalu, ale także technicznej, związanej z remontem tzw. kolumn anestezjologicznych.

Prokuratura o utrudnieniu postępowania

Fakt przeszukania "w kilku miejscach" potwierdził w środę rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej prokurator Piotr Antoni Skiba. - Muszę bardzo mocno zaznaczyć, że mimo deklarowanej chęci współpracy ze strony szpitala, spotkaliśmy się z utrudnianiem tego postępowania - oświadczył Skiba.

Z informacji pozyskanych przez reportera "Superwizjera" wynika, że w szpitalu mogło dochodzić do ukrywania dowodów, mogących świadczyć o nieodpowiednim zachowaniu lekarzy, zajmujących się panią Kaliną oraz próby mataczenia i zmieniania zeznań.

Prokurator Skiba potwierdza te informacje. - Gdyby nie postawa referenta sprawy, mogłoby dojść do utraty istotnych dowodów - podkreśla.

Reakcja Rafała Trzaskowskiego

Szpitalem przy Madalińskiego zarządza stołeczny ratusz. Do tej pory nikt z personelu placówki nie poniósł konsekwencji w związku z fatalną pomyłką, a także utrudnianiem postępowania. O reakcję ratusza w tej sprawie był pytany prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Wydarzyła się olbrzymia tragedia i najważniejsze jest to, żeby wyjaśnić, czy rzeczywiście doszło tutaj do błędu ludzkiego. Oczywiście wszyscy, którzy tutaj ewentualnie ponoszą winę, muszą zostać ukarani - powiedział Trzaskowski.

- Ja wydałem jasne dyspozycje, aby szpital współpracował z prokuraturą w sposób jak najbardziej efektywny. Teraz dokładnie się temu przyglądamy - zapewnił.

Stwierdził też, że jeżeli trzeba będzie, to będą podejmowane decyzje "również personalne".

Ponadto Trzaskowski zaznaczył, że kontrole w pozostałych szpitalach miejskich są w toku. Ratusz ma poinformować o wynikach po ich zakończeniu i analizie.

Tragiczna pomyłka

Do tragicznej pomyłki w szpitalu przy Madalińskiego doszło na początku grudnia ubiegłego roku, Szpital Specjalistyczny im. Świętej to placówka, która od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach najlepszych i najchętniej wybieranych porodówek.

Ciężarna 30-latka zgłosiła się tam na planowany zabieg. Jak ustaliliśmy, była ona pierwszą osobą, która trafiła na salę po jej kilkumiesięcznym remoncie.

W ramach standardowych procedur pacjentce podano maskę z tlenem. Gdy zauważono, że jej saturacja zaczyna spadać, zwiększono przepływ tlenu. Saturacja jednak nadal spadała.

Medycy mieli początkowo przypuszczać, że powodem nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjentki są powikłania związane z zabiegiem.

Nie pomogła również wentylacja ręczna. Pacjentkę w ciężkim stanie przewieziono do Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA przy Wołoskiej, gdzie wkrótce potem zmarła.

