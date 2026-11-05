Uszkodzona sieć trakcyjna na Mokotowie. Tramwaje na objazdach
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Puławskiej i Woronicza. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, z powodu uszkodzonej sieci trakcyjnej występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 4, 10, 18 i 31.
Tramwaje skierowano na trasy objazdowe:
Linie 4, 10 w obu kierunkach … Puławska – Rakowiecka – Wołoska … pętla Woronicza. Linia 18 w obu kierunkach … Puławska – Rakowiecka – Wołoska … do własnej trasy. Linia 31 w obu kierunkach … Wołoska – Woronicza – Zajezdnia Mokotów.
Uruchomiono linię autobusową "Za Tramwaj" na trasie: Metro Wilanowska 02 - Puławska - Waryńskiego - rondo Jazdy Polskiej - DS Riviera 01.
Źródło: tvnwarszawa.pl