Mokotów Uszkodzona sieć trakcyjna na Mokotowie. Tramwaje na objazdach Oprac. Dariusz Gałązka |

Zerwania sieć trakcyjna na Mokotowie Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Puławskiej i Woronicza. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, z powodu uszkodzonej sieci trakcyjnej występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 4, 10, 18 i 31.

Tramwaje skierowano na trasy objazdowe:

Linie 4, 10 w obu kierunkach … Puławska – Rakowiecka – Wołoska … pętla Woronicza. Linia 18 w obu kierunkach … Puławska – Rakowiecka – Wołoska … do własnej trasy. Linia 31 w obu kierunkach … Wołoska – Woronicza – Zajezdnia Mokotów.

Uruchomiono linię autobusową "Za Tramwaj" na trasie: Metro Wilanowska 02 - Puławska - Waryńskiego - rondo Jazdy Polskiej - DS Riviera 01.