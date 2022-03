Ulica Bohaterów Ukrainy. Jest petycja do władz Warszawy

- Złożymy do prezydenta miasta stołecznego Warszawy petycję o to, żeby w Warszawie powstała ulica imienia Bohaterów Ukrainy - zapowiedział w piątek Jan Strzeżek, rzecznik Porozumienia. W mediach społecznościowych pojawił się z kolei pomysł, by to jedynie rosyjska ambasada przy Belwederskiej miała odtąd nowy adres: plac Bohaterów Ukrainy 1.

- Dzisiaj składamy do prezydenta miasta stołecznego Warszawy petycję o to, żeby w Warszawie powstała ulica imienia Bohaterów Ukrainy - zapowiedział na piątkowej konferencji Strzeżek. Podkreślił, że Porozumienie nie wyznacza prezydentowi stolicy konkretnego miejsca. - Może je wybrać, chociaż nie ma co ukrywać, że oglądanie rosyjskiej ambasady, która znajdowałaby się przy ulicy Bohaterów Ukrainy, byłoby co najmniej dobrym pomysłem - ocenił. I dodał: - Mamy głęboką nadzieję, że to jest sprawa, która połączy wszystkich niezależnie od codziennych podziałów i różnic w poglądach politycznych.

Głos zabrał również warszawski radny z Porozumienia Sebastian Kędzierski. - Na pewno byśmy chcieli, żeby to było podjęte ponad podziałami. Jako radny Warszawy będę starał się namawiać kolegów zarówno z Platformy, w Lewicy, z Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy wspólnie przyjęli taką petycję bez wskazywania konkretnych ulic - powiedział. I dodał, że podobna inicjatywa pojawiła się w Wilnie i została zrealizowana. - Taka nazwa została nadana, więc również powinniśmy w tym kierunku iść i uhonorować ludzi, którzy walczą w obronie swojej ojczyzny, ale tak naprawdę o naszą wolność - podkreślił radny.

Ambasada rosyjska miałaby nowy adres: plac Bohaterów Ukrainy

W mediach społecznościowych pojawiła się z kolei petycja, by utworzyć w Warszawie "plac Bohaterów Ukrainy".

"W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i wywołaną przez Rosję wojną apelujemy do władz Warszawy o przyłączenie się do międzynarodowej akcji zmiany nazwy ulicy, przy której znajduje się Ambasada Federacji Rosyjskiej na Plac Bohaterów Ukrainy. Dla uproszczenia i ograniczenia wiążących się z taką zmianą niedogodności proponujemy, by władze Warszawy uchwaliły utworzenie Placu Bohaterów Ukrainy na skrzyżowaniu ulicy Belwederskiej z ulicą Parkową. Chodzi o minimalny teren - tak, by nowy plac objął tylko adres ambasady" - czytamy w treści petycji.

Jak wskazano, zamiast Belwederskiej 49, adresem rosyjskiej ambasady miałby być właśnie plac Bohaterów Ukrainy 1. "Reszta Belwederskiej zostaje, z obu stron nowego placu" - zaznaczono.

Przy Belwederskiej, gdzie znajduje się rosyjska ambasada, już od ponad tygodnia trwają demonstracje solidarności z Ukrainą zaatakowaną przez Rosję. Mieszkańcy zbierają się tam, by wyrazić sprzeciw wobec wojnie i wesprzeć ukraińskich uchodźców, którzy szukają schronienia w Warszawie i wielu polskich miastach.

Niedzielny protest przed ambasadą Rosji Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Autor:katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl