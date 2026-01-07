Uderzył w zaparkowane samochody. "Miał trzy promile"

Zderzenie na Chełmskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło na ulicy Chełmskiej. Skoda uderzyła w tył bmw, z lewej strony. Oba pojazdy mają wgniecioną karoserię. Policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu o godzinie 12.15.

- Kierowca skody jechał od ulicy Czerniakowskiej. Uderzył w dwa zaparkowane auta, zatrzymał się na trzecim - bmw. Został przebadany na zawartość alkoholu, miał trzy promile w organizmie. Został zatrzymany - poinformował nas Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Zdarzenie na Chełmskiej Zdarzenie na Chełmskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zdarzenie na Chełmskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zdarzenie na Chełmskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zdarzenie na Chełmskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zdarzenie na Chełmskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl