Uderzył w zaparkowane samochody. "Miał trzy promile"

Do zdarzenia doszło na ulicy Chełmskiej. Skoda uderzyła w tył bmw, z lewej strony. Oba pojazdy mają wgniecioną karoserię. Policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu o godzinie 12.15.
- Kierowca skody jechał od ulicy Czerniakowskiej. Uderzył w dwa zaparkowane auta, zatrzymał się na trzecim - bmw. Został przebadany na zawartość alkoholu, miał trzy promile w organizmie. Został zatrzymany - poinformował nas Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
Zdarzenie na Chełmskiej
Autorka/Autor: mg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl