Tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego. Protesty mieszkańców nie przyniosły skutku
Planowana linia tramwajowa wzdłuż ulicy Rostafińskich ma połączyć Ochotę z Mokotowem i stać się brakującym fragmentem magistrali tramwajowej Wola-Wilanów. Tory mają prowadzić od pętli Banacha, przez Żwirki i Wigury, wzdłuż południowej granicy Pola Mokotowskiego, a następnie ulicą św. Andrzeja Boboli do torowiska na Rakowieckiej.
Inwestycja budziła sprzeciw części okolicznych mieszkańców, przede wszystkim osiedla Biały Kamień. Jak informowaliśmy w listopadzie 2025 roku, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłynęło około 20 odwołań od decyzji środowiskowej. Złożyli je mieszkańcy oraz zarządy wspólnot mieszkaniowych budynków położonych w sąsiedztwie ulicy Rostafińskich. Pisma miały zbliżoną treść.
SKO utrzymało decyzję środowiskową
SKO rozpatrzyło odwołania, choć - jak zauważyła "Gazeta Stołeczna" - sprawa tkwiła tam nierozstrzygnięta przez półtora roku.
- Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych w postaci przebiegu linii tramwajowej została wczoraj utrzymana w mocy. W przypadku drugiej decyzji formalnej nastąpiło umorzenie wobec wspólnot mieszkaniowych niebędących stroną w sprawie - powiedział nam w czwartek Tomasz Podlejski, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.
Prezes zaznaczył, że w postępowaniu administracyjnym decyzja jest ostateczna.
Protesty mieszkańców, deklaracja prezydenta
Rok temu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyznał, że inwestycję blokuje grupa mieszkańców osiedla Biały Kamień. Jednocześnie ratusz zapewniał, że inwestycja nie została zamrożona, a prace projektowe i procedury administracyjne są kontynuowane. - Zbudujemy tramwaj na Rostafińskich. Kropka - zadeklarował w mediach społecznościowych, gdy sprawa nabrała rozgłosu.
Kiedy budowa łącznika Ochoty i Mokotowa?
Jak przekazał nam Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich, postępowanie przed SKO nie wstrzymywało przygotowań do inwestycji.
- Przypomnę, że decyzja miała rygor natychmiastowej wykonalności, więc sprawa w SKO nie blokowała prac projektowych ani procesu pozyskiwania innych decyzji administracyjnych - wyjaśnił.
Trwają prace nad dokumentacją techniczną. Umowa na przygotowanie projektów wykonawczych obowiązuje do pierwszej połowy 2027 roku. - Jesteśmy na etapie zatwierdzania projektów stałej organizacji ruchu i uzgadniania projektów technicznych z gestorami sieci. Jeszcze przed końcem roku chcemy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - zapowiedział Urbanowicz.
Według aktualnych planów Tramwajów Warszawskich, inwestycja mogłaby zostać zrealizowana w tej dekadzie. Warunkiem jest jednak zapewnienie pieniędzy na budowę.
- Realizacja inwestycji będzie możliwa w latach 2028–2030, oczywiście pod warunkiem zabezpieczenia finansowania. Liczymy tu na możliwość pozyskania środków unijnych - podsumował rzecznik Tramwajów Warszawskich.