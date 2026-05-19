Mokotów Jeszcze dobrze nie skończyli, już muszą poprawiać Piotr Bakalarski |

Nocą poprawiają krawężniki

Tramwaje docierają do Miasteczka Wilanów od półtora roku, linię uruchomiono z prawie dwuletnim opóźnieniem. Jak pisaliśmy pod koniec kwietnia, nie działa na pełnych obrotach, bo wciąż nie wprowadzono zielonej fali wszędzie tam, gdzie planowano (to zadanie tramwajarzy i urzędników ratusza). Trwają również prace przy chodnikach i ścieżkach rowerowych wzdłuż Sobieskiego (realizuje je inny wykonawca).

Wygrodzenia i żółte pasy

Tymczasem w ostatnich dniach na skrzyżowaniu Puławskiej z Goworka oraz Spacerowej, Gagarina i Belwederskiej pojawiły się metalowe bariery, a na jezdni wyklejono żółte, tymczasowe pasy.

Jak można przeczytać w miejskim serwisie infoulice: "Wykonawca trasy tramwajowej do Wilanowa reguluje krawężniki przy torach. W kolejnych tygodniach będzie zamykał poszczególne pasy do skrętu w lewo". Na Belwederskiej od Chełmskiej został zamknięty środkowy pas. Kierowcy mają do dyspozycji dwa pasy: z jednego mogą skręci w lewo w Spacerową, a drugim jadą prosto lub skręcają w Gagarina.

Tramwaj do Wilanowa wymaga poprawek

Pracują tylko nocą

- Wykonawca, w ramach prac gwarancyjnych za które nie płacimy, poprawia krawężniki - wyjaśnia Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich. Dlaczego na miejscu nie widać pracowników? - Wszystkie prace prowadzone są w porze nocnej, by nie ograniczać ruchu. Nie ma możliwości natychmiastowego puszczenia ruchu, ponieważ zaprawa musi stężeć, nabrać odpowiedniej twardości - tłumaczy Urbanowicz.

Wcześniej w ramach tej samej serii poprawek Budimex przeprowadził prace na skrzyżowaniach ze św. Bonifacego i Chełmską. Wszystkie prace mają zakończyć się do 22 maja.