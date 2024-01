Tłuste plamy w kanale płynącym przez Łazienki Królewskie, dotarły do Portu Czerniakowskiego

Do zdarzenia doszło 4 stycznia wczesnym popołudniem. Plamy ropopochodnej cieczy zauważył w porcie pracownik Zarządu Zieleni Miejskiej. Wezwani strażnicy ustalili, że ciecz spłynęła do portu z kanału biegnącego przez Czerniaków.

Zaczęło się na Melomanów

"Idąc tym tropem funkcjonariusze dotarli do ulicy Melomanów, gdzie prawdopodobnie spuszczono ciecz do kanału. Część zanieczyszczeń zatrzymała się na biofiltrze w rejonie portu Czerniakowskiego, ale tłuste plamy zaczęły wyciekać do wody i spływać do Wisły. Sytuacja stwarzała duże zagrożenie dla ptactwa wodnego, ryb, a także dla osób korzystających z atrakcji w porcie i użytkowników barek mieszkalnych" - przekazuje w komunikacie stołeczna straż miejska.