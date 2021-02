Taksówkarz dźgnięty nożem. 19-latek usłyszał zarzut i został tymczasowo aresztowany

W środę późnym wieczorem przy ulicy Modzelewskiego na Mokotowie doszło do ataku na taksówkarza. Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że 18-latek zamówił kurs taksówką, przyjechał na ulicę Modzelewskiego, gdzie kilkakrotnie próbował zapłacić zbliżeniowo kartą, a następnie użył wobec kierowcy paralizatora i zadał mu kilka ciosów ostrym narzędziem. Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak godzinę później zatrzymała go policja. Taksówkarz trafił do szpitala.