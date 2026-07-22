Mokotów Tak zmieni się "Szpiegowo". Wyniki konkursu architektonicznego Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Koncepcja zagospodarowania "Szpiegowa" Źródło wideo: JSK Architekci / Urząd m.st. Warszawy Źródło zdj. gł.: JSK Architekci / Urząd m.st. Warszawy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ubiegłym roku nieruchomość przy ulicy Sobieskiego 100 stała się formalnie własnością miasta. Skarb Państwa przekazał ją stolicy jako darowiznę. Przez lata toczyła się batalia o odzyskanie gruntu, zajmowanego niegdyś przez ZSRR, a następnie Federację Rosyjską. Do przejęcia "Szpiegowa" przez stronę polską doszło ostatecznie w 2022 roku, tuż po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę.

Miasto zapowiedziało, że na terenie zdegradowanego kompleksu powstaną mieszkania komunalne. W sumie będzie to 180 lokali. Właśnie rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania tego miejsca.

- W słusznie minionych czasach 22 lipca był świętem komunistycznej władzy. Tym razem 22 lipca ogłaszamy wyniki konkursu na zagospodarowanie niegdysiejszego pomnika sowieckiej dominacji. Żeby w końcu służył Warszawiankom i Warszawiakom - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, cytowany w komunikacie ratusza.

Koncepcja zagospodarowania "Szpiegowa" Źródło zdjęcia: JSK Architekci / Urząd m.st. Warszawy

Zaproszenie do projektowania

Zadaniem pracowni biorących udział w konkursie było opracowanie koncepcji zagospodarowania przeszło siedmiohektarowego kompleksu oraz przebudowy istniejącego budynku, ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków, a także opracowanie koncepcji nowego budynku lub budynków, które zastąpią dwa parterowe obiekty usługowe.

Sąd konkursowy uznał, że najlepszą propozycję przedstawiła pracownia JSK Architekci. Otrzyma ona nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych.

Koncepcja zagospodarowania "Szpiegowa" Źródło zdjęcia: JSK Architekci / Urząd m.st. Warszawy

"Zwycięska pracownia otrzyma zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa w tej sprawie powinna być podpisana do stycznia 2027 roku" - zapowiada ratusz.

Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony po zakończeniu prac projektowych. Miasto zabezpieczyło w budżecie ponad 132 miliony złotych na tę inwestycję.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Od rosyjskiej enklawy do miejskiego osiedla. Pięciu finalistów konkursu architektonicznego

Wystawa zwycięskich prac

Drugie miejsce w konkursie zajęła pracownia Bogumił Kidziak Architekci. Przyznana jej nagroda wynosi 70 tysięcy złotych. Sąd konkursowy wyróżnił także pracownie 22Architekci i WXCA Group. Otrzymają one po 35 tysięcy złotych.

Zwycięskie prace zostaną wystawione publicznie. Będzie można obejrzeć je na wystawie w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury w Pasażu Wiecha 4 od 22 lipca do 2 sierpnia. Jej odwiedzane jest możliwe w godzinach 15-19 od wtorku do piątku oraz 12-19 w soboty i niedziele.

Przypomnijmy, że wiosną zakończył się pierwszy etap konkursu architektonicznego. Ratusz podał wówczas, że cieszył się on dużym zainteresowaniem. Do drugiego etapu zakwalifikowało się pięć pracowni, które miały rozwinąć i uszczegółowić zaproponowane projekty.

Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Jakie wymagania miała spełniać koncepcja?

Ratusz wyjaśnia, że sąd konkursowy kierował się w swoim wyborze kilkoma kryteriami. Po pierwsze, projekt musiał dostarczyć jak największą liczbę funkcjonalnych mieszkań komunalnych i lokali usługowych na parterach. Po drugie, miał proponować atrakcyjne i funkcjonalne rozwiązania architektoniczne, gwarantujące bezpieczeństwo, uniwersalną dostępność i wysoką estetykę.

Koncepcja zagospodarowania "Szpiegowa" Źródło zdjęcia: JSK Architekci / Urząd m.st. Warszawy

Sędziowie oczekiwali także, że architekci umiejętnie wkomponują nowe budynki w istniejące otoczenie i zaproponują, w jaki sposób dostosować kompleks do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz o szczególnych potrzebach.

Ocenie podlegały też też koszty realizacji i późniejszej eksploatacji nieruchomości oraz możliwość uzyskania pozwolenia na budowę.

Mieszkali tam rosyjscy dyplomaci

"Szpiegowo" zostało zbudowane pod koniec lat 70. XX wieku. Mieściło sto mieszkań, które zajmowali pracownicy rosyjskiej ambasady i przedstawicielstwa handlowego. Kompleks miał też dodatkowe funkcje. W budynkach od strony ulicy był klub rozrywkowy oraz hala do koszykówki. Wiele lat temu budynek opustoszał, dziś wymaga generalnego remontu.

Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa" Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa" Źródło zdjęcia: TVN24 Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa" Źródło zdjęcia: TVN24 Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa" Źródło zdjęcia: TVN24 Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa" Źródło zdjęcia: TVN24 Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa" Źródło zdjęcia: TVN24 Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa" Źródło zdjęcia: TVN24 Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa" Źródło zdjęcia: TVN24 Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa" Źródło zdjęcia: TVN24 Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa" Źródło zdjęcia: TVN24