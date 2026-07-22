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Mokotów

Tak zmieni się "Szpiegowo". Wyniki konkursu architektonicznego

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Koncepcja zagospodarowania "Szpiegowa"
Koncepcja zagospodarowania "Szpiegowa"
Źródło wideo: JSK Architekci / Urząd m.st. Warszawy
Źródło zdj. gł.: JSK Architekci / Urząd m.st. Warszawy
Jest zwycięzca konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania tak zwanego "Szpiegowa". To pracownia JSK Architekci, która będzie mogła zaprojektować modernizację kompleksu. Powstaną tam mieszkania komunalne.

W ubiegłym roku nieruchomość przy ulicy Sobieskiego 100 stała się formalnie własnością miasta. Skarb Państwa przekazał ją stolicy jako darowiznę. Przez lata toczyła się batalia o odzyskanie gruntu, zajmowanego niegdyś przez ZSRR, a następnie Federację Rosyjską. Do przejęcia "Szpiegowa" przez stronę polską doszło ostatecznie w 2022 roku, tuż po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę.

Miasto zapowiedziało, że na terenie zdegradowanego kompleksu powstaną mieszkania komunalne. W sumie będzie to 180 lokali. Właśnie rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania tego miejsca.

- W słusznie minionych czasach 22 lipca był świętem komunistycznej władzy. Tym razem 22 lipca ogłaszamy wyniki konkursu na zagospodarowanie niegdysiejszego pomnika sowieckiej dominacji. Żeby w końcu służył Warszawiankom i Warszawiakom - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, cytowany w komunikacie ratusza.

Koncepcja zagospodarowania "Szpiegowa"
Koncepcja zagospodarowania "Szpiegowa"
Źródło zdjęcia: JSK Architekci / Urząd m.st. Warszawy

Zaproszenie do projektowania

Zadaniem pracowni biorących udział w konkursie było opracowanie koncepcji zagospodarowania przeszło siedmiohektarowego kompleksu oraz przebudowy istniejącego budynku, ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków, a także opracowanie koncepcji nowego budynku lub budynków, które zastąpią dwa parterowe obiekty usługowe.

Sąd konkursowy uznał, że najlepszą propozycję przedstawiła pracownia JSK Architekci. Otrzyma ona nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych.

Koncepcja zagospodarowania "Szpiegowa"
Koncepcja zagospodarowania "Szpiegowa"
Źródło zdjęcia: JSK Architekci / Urząd m.st. Warszawy

"Zwycięska pracownia otrzyma zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa w tej sprawie powinna być podpisana do stycznia 2027 roku" - zapowiada ratusz.

Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony po zakończeniu prac projektowych. Miasto zabezpieczyło w budżecie ponad 132 miliony złotych na tę inwestycję.

Wystawa zwycięskich prac

Drugie miejsce w konkursie zajęła pracownia Bogumił Kidziak Architekci. Przyznana jej nagroda wynosi 70 tysięcy złotych. Sąd konkursowy wyróżnił także pracownie 22Architekci i WXCA Group. Otrzymają one po 35 tysięcy złotych.

Zwycięskie prace zostaną wystawione publicznie. Będzie można obejrzeć je na wystawie w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury w Pasażu Wiecha 4 od 22 lipca do 2 sierpnia. Jej odwiedzane jest możliwe w godzinach 15-19 od wtorku do piątku oraz 12-19 w soboty i niedziele.

Przypomnijmy, że wiosną zakończył się pierwszy etap konkursu architektonicznego. Ratusz podał wówczas, że cieszył się on dużym zainteresowaniem. Do drugiego etapu zakwalifikowało się pięć pracowni, które miały rozwinąć i uszczegółowić zaproponowane projekty.

Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Jakie wymagania miała spełniać koncepcja?

Ratusz wyjaśnia, że sąd konkursowy kierował się w swoim wyborze kilkoma kryteriami. Po pierwsze, projekt musiał dostarczyć jak największą liczbę funkcjonalnych mieszkań komunalnych i lokali usługowych na parterach. Po drugie, miał proponować atrakcyjne i funkcjonalne rozwiązania architektoniczne, gwarantujące bezpieczeństwo, uniwersalną dostępność i wysoką estetykę.

Koncepcja zagospodarowania "Szpiegowa"
Koncepcja zagospodarowania "Szpiegowa"
Źródło zdjęcia: JSK Architekci / Urząd m.st. Warszawy

Sędziowie oczekiwali także, że architekci umiejętnie wkomponują nowe budynki w istniejące otoczenie i zaproponują, w jaki sposób dostosować kompleks do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz o szczególnych potrzebach.

Ocenie podlegały też też koszty realizacji i późniejszej eksploatacji nieruchomości oraz możliwość uzyskania pozwolenia na budowę.

Mieszkali tam rosyjscy dyplomaci

"Szpiegowo" zostało zbudowane pod koniec lat 70. XX wieku. Mieściło sto mieszkań, które zajmowali pracownicy rosyjskiej ambasady i przedstawicielstwa handlowego. Kompleks miał też dodatkowe funkcje. W budynkach od strony ulicy był klub rozrywkowy oraz hala do koszykówki. Wiele lat temu budynek opustoszał, dziś wymaga generalnego remontu.

Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Źródło zdjęcia: TVN24
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Źródło zdjęcia: TVN24
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Źródło zdjęcia: TVN24
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Źródło zdjęcia: TVN24
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Źródło zdjęcia: TVN24
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Źródło zdjęcia: TVN24
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Źródło zdjęcia: TVN24
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Źródło zdjęcia: TVN24
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa"
Źródło zdjęcia: TVN24
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Historia WarszawyArchitektura i design
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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