Syreny alarmowe zawyją w trzech dzielnicach. To testy
"W związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych 29 września 2026 roku mogą zostać uruchomione syreny alarmowe na terenie Mokotowa, Wilanowa oraz Ursynowa" - przekazał wojewoda mazowiecki.
Zaapelował do mieszkańców, by nie podejmowali żadnych czynności w związku z wystąpieniem alarmów.
Dwa rodzaje sygnałów alarmowych
W polskim systemie alarmowania i ostrzegania ludności istnieją dwa rodzaje sygnałów alarmowych. W przypadku ogłoszenia alarmu jest to modulowany sygnał trwający trzy minuty. Odwołanie alarmu to trzyminutowy dźwięk stały - wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Alarmowanie obywateli może mieć również charakter słowny, wówczas z głośników można usłyszeć trzykrotnie powtarzany komunikat "Uwaga! Ogłaszam alarm…", a następnie analogiczne "Uwaga! Odwołuję alarm…".
System syren alarmowych, montowanych na słupach oświetleniowych czy budynkach użyteczności publicznej, ma za zadanie alarmować i ostrzegać nie tylko o zagrożeniach związanych z działaniami zbrojnymi, ale również o klęskach żywiołowych czy skażeniu terenu.