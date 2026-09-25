Mokotów Syreny alarmowe zawyją w trzech dzielnicach. To testy Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Ćwiczenia systemu alarmowego (nagranie archiwalne) Źródło wideo: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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"W związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych 29 września 2026 roku mogą zostać uruchomione syreny alarmowe na terenie Mokotowa, Wilanowa oraz Ursynowa" - przekazał wojewoda mazowiecki.

Zaapelował do mieszkańców, by nie podejmowali żadnych czynności w związku z wystąpieniem alarmów.

Dwa rodzaje sygnałów alarmowych

W polskim systemie alarmowania i ostrzegania ludności istnieją dwa rodzaje sygnałów alarmowych. W przypadku ogłoszenia alarmu jest to modulowany sygnał trwający trzy minuty. Odwołanie alarmu to trzyminutowy dźwięk stały - wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alarmowanie obywateli może mieć również charakter słowny, wówczas z głośników można usłyszeć trzykrotnie powtarzany komunikat "Uwaga! Ogłaszam alarm…", a następnie analogiczne "Uwaga! Odwołuję alarm…".

System syren alarmowych, montowanych na słupach oświetleniowych czy budynkach użyteczności publicznej, ma za zadanie alarmować i ostrzegać nie tylko o zagrożeniach związanych z działaniami zbrojnymi, ale również o klęskach żywiołowych czy skażeniu terenu.