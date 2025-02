Strefa płatnego parkowania na Mokotowie już działa. "Rewolucji nie ma, ale na każdej z ulic da się zaparkować"

Posłuchaj Wstrzymaj Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na ulicy Odyńca Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

W poniedziałek, 3 lutego strefa płatnego parkowania została rozszerzona o znaczną część Mokotowa. Jak ocenił reporter tvnwarszawa.pl, niemal na każdej ulicy objętej strefą można znaleźć wolne miejsce parkingowe. Na jednej z nich jest szczególnie pusto.

Do tej pory Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Mokotowie kończyła się na ulicach Kukulskiego, Różanej i Gagarina. W poniedziałek 3 lutego strefa rozszerzyła się o rejon Górnego i Dolnego Mokotowa. Od zachodu jej granicę stanowi spory fragment Żwirki i Wigury, od wschodu Czerniakowska i kawałek Powsińskiej, natomiast od południa - linia ulic Woronicza, Wołoskiej, Domaniewskiej oraz Idzikowskiego.

Jak wyliczał Zarząd Dróg Miejskich, to około 7 tys. miejsc postojowych.

"Rewolucji nie ma"

Przy poprzednich rozszerzeniach strefy płatnego parkowania: na Saskiej Kępie i Kamionku w roku ubiegłym oraz na Ochocie i Żoliborzu nieco ponad trzy lata temu, już pierwszego dnia po wprowadzeniu zmian widać było wyraźne rozluźnienie na ulicach objętych strefą. Wolnych miejsc postojowych było bardzo dużo.

Jak wygląda sytuacja w poniedziałek na ulicach Górnego i Dolnego Mokotowa, sprawdził reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.

- Przejechałem przez znaczną część Mokotowa, która została objęta strefą. Jeśli chodzi o liczbę wolnych miejsc parkingowych to rewolucji nie ma. Jednak praktycznie na każdej z ulic włączonych do strefy da się znaleźć wolne miejsce. Widać, że mieszkańcy w większości wykupili abonamenty - opisał Mateusz Mżyk.

Wyjątkiem może być ulica Odyńca. Na zdjęciach wykonanych przez naszego reportera widać, że w tym konkretnym rejonie wolnych miejsc postojowych jest bardzo dużo.

Warto zauważyć, że rozszerzenie strefy płatnego parkowania na Mokotowie nastąpiło w specyficznym okresie. 3 lutego w województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie zimowe. Ruch na ulicach jest zdecydowanie mniejszy.

Dla mieszkańców dwa abonamenty do wyboru

Mieszkańcy terenów oznaczonych jako SPPN od 4 stycznia mogą uzyskać abonament uprawniający do postoju na określonym obszarze bez konieczności każdorazowej opłaty godzinowej. Mają do wyboru dwie opcje: abonament rejonowy i obszarowy.

Mapa abonamentów obszarowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie Źródło: ZDM Warszawa

Abonament rejonowy kosztuje 30 złotych rocznie i pozwala na parkowanie auta na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zameldowania, w promieniu 200 metrów od miejsca zamieszkania. Przekłada się to średnio na kilkadziesiąt miejsc postojowych. Ten rodzaj abonamentu uprawnia do postoju w "strefach tylko dla mieszkańców", czyli na odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 "zakaz postoju" z tabliczką o treści "Nie dotyczy posiadaczy identyfikatora 'B-35' – XYZ". XYZ oznacza tu kod obszaru, który będzie wpisany na identyfikatorze. Do abonamentu rejonowego przyporządkowane są odcinki B-35 znajdujące się w rejonie do 200 metrów od miejsca zameldowania.

Przykładowy identyfikator dla abonamentu rejonowego Źródło: ZDM Warszawa

Drugi abonament - obszarowy kosztuje 600 zł rocznie (z możliwością zapłacenia w dwóch równych ratach). Pozwala zaparkować na obszarze zauważalnie większym niż w przypadku abonamentu rejonowego. Pozwala na zaparkowanie samochodu poza wyznaczonymi miejscami postojowymi: na całym obszarze obowiązywania abonamentu, na wszystkich odcinkach oznakowanych znakiem B-35 "zakaz postoju" z tabliczką "nie dotyczy posiadaczy identyfikatora B-35 - XYZ" (gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze), we wszystkich strefach oznakowanych znakiem B-39 "strefa ograniczonego postoju", które znajdują się na obszarze obowiązywania abonamentu.

Przykładowy identyfikator dla abonamentu obszarowego Źródło: ZDM Warszawa

Dla kogo abonament?

Abonament mieszkańca może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

- jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN, - rozliczyła podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie, - jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem na podstawie odpłatnej umowy cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Sprawy związane z abonamentem, a więc jego wyrobienie lub przedłużenie, można załatwić: na dedykowanej stronie lub stacjonarnie – w każdym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.

Mapa SPPN od 3 lutego 2025 roku Źródło: ZDM Warszawa