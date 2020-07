"Żona zaczęła rodzić, a ja się pogubiłem i nie wiem, jak dojechać do szpitala". Eskortowali małżeństwo

Zdenerwowany mężczyzna zatrzymał strażników miejskich na warszawskiej Sadybie i poprosił o pomoc w przetransportowaniu rodzącej żony do szpitala. Funkcjonariusze eskortowali małżeństwo pod drzwi "porodówki".

Jak poinformował Jerzy Jabraszko z referatu prasowego straży miejskiej, do tej nietypowej interwencji doszło w piątek po godzinie 5 na Sadybie. Strażnicy jechali Augustówką, niebawem mieli zakończyć nocną służbę.

- Nagle, gdy dojechali do ulicy Powsińskiej, zatrzymał się przy nich chrysler. Jego kierowca wyskoczył zza kierownicy, podbiegł do radiowozu niemal krzycząc: "Panowie, wiozę w aucie żonę do szpitala na Czerniakowską. Właśnie zaczęła rodzić, a ja się pogubiłem i nie wiem, jak tam dojechać. Pomóżcie, proszę" - relacjonował przebieg wydarzeń Jabraszko.