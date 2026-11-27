Stracił przytomność za kierownicą, musieli wybić szybę
Do zdarzenia doszło w czwartek, około godziny 12.30, na ulicy Sobieskiego. Funkcjonariusze, którzy z trudem uniknęli zderzenia, z kierowcą auta osobowego, natychmiast zabezpieczyli miejsce wypadku i wybiegli sprawdzić, czy nikomu nic się nie stało. Wewnątrz samochodu był tylko nieprzytomny kierowca.
Wybili szybę i wyciągnęli kierowcę z auta
Strażnik miejski, który jako pierwszy dobiegł do auta, przez radio poprosił o szybkie wezwanie pogotowia.
- Początkowo sądziliśmy, że mamy do czynienia z nietrzeźwym, ale kolega, który jest ratownikiem szybko zorientował się, że to może być udar - relacjonuje, cytowana w komunikacie strażniczka, która brała udział w interwencji. - Cofnęłam się do radiowozu po defibrylator AED. Wszystko to rozgrywało się bardzo szybko. Do pomocy ruszył też przypadkowy kierowca, który był lekarzem - dodała.
"Robił się coraz bardziej siny"
Strażnicy wybili pałką szybę i wyciągnęli nieprzytomnego z samochodu. Według ich relacji, "mężczyzna miał opadające kąciki ust, nie oddychał i z każdą sekundą robił się coraz bardziej siny".
Ratujący podjęli masaż serca z wykorzystaniem defibrylatora AED. Już po kilkudziesięciu sekundach, poszkodowany złapał pierwszy oddech.
"Strażnik z lekarzem, zgodnie ze wskazówkami urządzenia, prowadzili jednak dalej akcję resuscytacyjną aż do przyjazdu pogotowia. Karetka zabrała 67-letniego mężczyznę do szpitala, gdzie rozpoczęła się dalsza walka o jego życie" - zaznaczyła na koniec straż miejska.