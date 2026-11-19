Spór o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Sąd odrzucił wniosek byłego rektora
W opublikowanym w czwartek na stronie resortu komunikacie, resort sprawiedliwości poinformował, że decyzja o odrzuceniu wniosku Sopińskiego zapadła 13 listopada, czyli w ubiegły piątek.
"Ministerstwo Sprawiedliwości wniosło o odrzucenie wniosku, wskazując, że między organami nie wystąpił rzeczywisty spór o właściwość, a podnoszone wątpliwości dotyczyły interpretacji przepisów prawa" - napisało ministerstwo.
WSA w sprawie AWS
Jak zauważono, to czwarte w ostatnim czasie rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie korzystne dla resortu. "Wszystkie rozstrzygnięcia miały charakter procesowy. Oznacza to, że sądy oceniały dopuszczalność wniesionych skarg i wniosku, nie rozstrzygając jeszcze o zgodności z prawem ostatecznej decyzji o odwołaniu Michała Sopińskiego" - zastrzegło ministerstwo.
I przypomniało, że 16 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Senatu AWS na rozstrzygnięcie nadzorcze ministra sprawiedliwości. Chodziło o uchwałę z marca, w której senat uznał się za jedyny organ mogący powołać i odwołać rektora. Minister stwierdził nieważność tej uchwały.
"WSA uznał, że senat nie posiadał własnego interesu prawnego uprawniającego go do zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Uprawnienia senatu w tym zakresie miały charakter kompetencji organu uczelni" - stwierdził resort.
10 lipca WSA odrzucił skargę Michała Sopińskiego na zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie jego odwołania, a 2 września 2026 skargę w sprawie samego odwołania.
Powody odwołania Michała Sopińskiego
Postępowanie w sprawie odwołania Michała Sopińskiego z funkcji Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości zostało wszczęte w marcu tego roku. Jako podstawę tego działania MS podawało przepis ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Natomiast pod koniec maja szef MS wydał decyzję o odwołaniu Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta AWS. Utrzymał ją w mocy 9 września.
Sopiński zaskarżył ostateczną decyzję do WSA w Warszawie 2 października.
Resort argumentował, że odwołanie Sopińskiego związane było z wadami prawnymi "w przewodach doktorskich", "manifestowaniem poglądów politycznych" i "blokowaniem organizacji aplikacji kuratorskiej". O samej dymisji przesądzić miał "skumulowany efekt tych działań".
Jakub Czarkowski nowym rektorem
Pod koniec października senat uczelni wybrał nowego rektora-komendanta Jakuba Czarkowskiego. Pełnił on dotychczas funkcję prorektora ds. współpracy i rozwoju AWS.
Szef MS Waldemar Żurek zapowiadał, że będzie się "przyglądał" nowemu rektorowi. Ocenił, że jego kandydowanie na to stanowisko budziło jego "poważne wątpliwości".
Zarzuty dla byłego wykładowcy
Prokuratura Okręgowa w Warszawie informowała na początku października, że były wykładowca AWS Jarosław Sz. usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia pięciu przestępstw na tle seksualnym: zgwałcenia, doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej w związku z nadużyciem stosunku zależności oraz naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonej i usiłowania doprowadzenia jej do poddania się innej czynności seksualnej. Sz. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.
Protesty przed siedzibą uczelni
Wrześniowa decyzja o odwołaniu Sopińskiego wywołała protesty - przed siedzibą uczelni organizowane były demonstracje, w których uczestniczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Głównym celem działalności powołanej w 2018 roku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.