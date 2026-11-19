Mokotów Spór o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Sąd odrzucił wniosek byłego rektora Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Były rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michał Sopiński dyscyplinarnie zwolniony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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W opublikowanym w czwartek na stronie resortu komunikacie, resort sprawiedliwości poinformował, że decyzja o odrzuceniu wniosku Sopińskiego zapadła 13 listopada, czyli w ubiegły piątek.

"Ministerstwo Sprawiedliwości wniosło o odrzucenie wniosku, wskazując, że między organami nie wystąpił rzeczywisty spór o właściwość, a podnoszone wątpliwości dotyczyły interpretacji przepisów prawa" - napisało ministerstwo.

WSA w sprawie AWS

Jak zauważono, to czwarte w ostatnim czasie rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie korzystne dla resortu. "Wszystkie rozstrzygnięcia miały charakter procesowy. Oznacza to, że sądy oceniały dopuszczalność wniesionych skarg i wniosku, nie rozstrzygając jeszcze o zgodności z prawem ostatecznej decyzji o odwołaniu Michała Sopińskiego" - zastrzegło ministerstwo.

I przypomniało, że 16 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Senatu AWS na rozstrzygnięcie nadzorcze ministra sprawiedliwości. Chodziło o uchwałę z marca, w której senat uznał się za jedyny organ mogący powołać i odwołać rektora. Minister stwierdził nieważność tej uchwały.

"WSA uznał, że senat nie posiadał własnego interesu prawnego uprawniającego go do zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Uprawnienia senatu w tym zakresie miały charakter kompetencji organu uczelni" - stwierdził resort.

10 lipca WSA odrzucił skargę Michała Sopińskiego na zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie jego odwołania, a 2 września 2026 skargę w sprawie samego odwołania.

Powody odwołania Michała Sopińskiego

Postępowanie w sprawie odwołania Michała Sopińskiego z funkcji Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości zostało wszczęte w marcu tego roku. Jako podstawę tego działania MS podawało przepis ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Natomiast pod koniec maja szef MS wydał decyzję o odwołaniu Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta AWS. Utrzymał ją w mocy 9 września.

Sopiński zaskarżył ostateczną decyzję do WSA w Warszawie 2 października.

Resort argumentował, że odwołanie Sopińskiego związane było z wadami prawnymi "w przewodach doktorskich", "manifestowaniem poglądów politycznych" i "blokowaniem organizacji aplikacji kuratorskiej". O samej dymisji przesądzić miał "skumulowany efekt tych działań".

Jakub Czarkowski nowym rektorem

Pod koniec października senat uczelni wybrał nowego rektora-komendanta Jakuba Czarkowskiego. Pełnił on dotychczas funkcję prorektora ds. współpracy i rozwoju AWS.

Szef MS Waldemar Żurek zapowiadał, że będzie się "przyglądał" nowemu rektorowi. Ocenił, że jego kandydowanie na to stanowisko budziło jego "poważne wątpliwości".

Zarzuty dla byłego wykładowcy

Prokuratura Okręgowa w Warszawie informowała na początku października, że były wykładowca AWS Jarosław Sz. usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia pięciu przestępstw na tle seksualnym: zgwałcenia, doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej w związku z nadużyciem stosunku zależności oraz naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonej i usiłowania doprowadzenia jej do poddania się innej czynności seksualnej. Sz. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Protesty przed siedzibą uczelni

Wrześniowa decyzja o odwołaniu Sopińskiego wywołała protesty - przed siedzibą uczelni organizowane były demonstracje, w których uczestniczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Głównym celem działalności powołanej w 2018 roku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.