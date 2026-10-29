Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Śledczy stwierdzili niebezpieczny wyciek tlenu w szpitalu na Madalińskiego

|
Szpital przy ulicy Madalińskiego
Śledztwo w sprawie śmierci ciężarnej kobiety
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Podczas ponownych oględzin śledczych w szpitalu na Madalińskiego okazało się, że z jednej z kolumn anestezjologicznych ulatnia się tlen. Wszystkie zostały wyłączone z użytku. Śledztwo w sprawie śmierci ciężarnej pacjentki wciąż trwa. - Na tym etapie śledztwa stwierdzono już szereg zaniedbań i nieprawidłowości różnych osób w różnym czasie - informuje Piotr Antoni Skiba.

Na początku października informowaliśmy, że prokuratura ponownie weszła do Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny na Madalińskiego. Śledczy tłumaczyli wówczas, że chcą przyjrzeć się funkcjonowaniu urządzeń i instalacji na wszystkich salach zabiegowych placówki. Dotychczas w ich zainteresowaniu pozostawała wyłącznie kolumna anestezjologiczna z sali "F", gdzie przeprowadzono w grudniu 2025 roku zabieg, po którym zmarła ciężarna pacjentka, 31-letnia Kalina. Podawano jej nieprawidłowy gaz.

W czwartek "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że w efekcie pracy śledczych doszło do wyłączenia z użytku wszystkich kolumn anestezjologicznych w szpitalu. Te informacje potwierdza rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Stwierdzili nieszczelność instalacji

Jak precyzuje, przez trzy dni oględziny prowadził prokurator Zbigniew Busz (uznawany za specjalistę od postępowań dotyczących spraw medycznych) wraz z przedstawicielami producenta oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Sprawdzili oni funkcjonowanie 14 kolumn anestezjologicznych.

- Wszystkie kolumny po oględzinach pierwszej z badanych zostały zamknięte i aktualnie są wyłączone z użytkowania. Ujawniono nieprawidłowości w konserwacji i serwisie kolumn, w związku ze stwierdzonym ulatnianiem się tlenu, co stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i personelu - wyjaśnia prokurator Skiba.

Kolumny anestezjologiczne to instalacja wpięta na stałe do sieci elektrycznej oraz centralnego systemu dystrybucji gazów medycznych w szpitalu. Zapewniają one bezpośredni dostęp do tlenu, podtlenku azotu i sprężonego powietrza. Do takiej kolumny podłącza się aparat do znieczulania, który odpowiada za bezpieczne usypianie pacjenta, sztuczną wentylację jego płuc oraz bieżące monitorowanie parametrów życiowych.

"Tlen posiada niebezpieczne właściwości"

Tlen może być gazem niebezpiecznym. "Atmosfera wzbogacona w tlen stwarza zagrożenie pożarowe/wybuchowe. Tlen posiada niebezpieczne właściwości, może przyśpieszać zachodzenie reakcji chemicznych, na przykład spalania" - informuje Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w materiale dotyczącym ryzyka związanego ze stosowaniem urządzeń do tlenoterapii.

Strażacy przywoływali w nim przypadki pożarów z całego świata w szpitalach podczas pandemii COVID-19, w których zginęło niemal 70 osób. Wyjaśniali, że były to pożary rozwijające się w atmosferze bogatej w czysty tlen, a w takich warunkach przedmioty mogą ulec łatwiejszemu zapaleniu. Dodali, że takie pożary mają wyższą temperaturę i gwałtowniejszy przebieg niż w warunkach normalnych.

Szpital przy ulicy Madalińskiego
Szpital przy ulicy Madalińskiego
Źródło zdjęcia: TVN24

Mieli wątpliwości względem szpitalnych instalacji

Prokurator Skiba przypomina, że bezpośrednio po tragicznym zdarzeniu z grudnia 2025 r., prokuratura przeprowadziła oględziny i eksperyment procesowy tylko jednej kolumny, czyli tej, która była używana podczas zabiegu. Dodatkowo, w ramach śledztwa prokurator nakazał zabezpieczenie nie tylko dokumentacji medycznej w szpitalu przy Madalińskiego, ale także technicznej, związanej z remontem kolumn anestezjologicznych.

To właśnie w czasie remontu urządzeń miało dojść do pomyłki przy podpinaniu węży doprowadzających do urządzeń medycznych tlen i podtlenek azotu. Zamiana sprawiła, że 31-letnia Kalina była przez kilkanaście minut podduszana, a lekarze mieli nie wiedzieć o pomyłce. Gdy się zorientowali, zaczęła się akcja reanimacyjna. Kobieta będąca w 14. tygodniu ciąży nie odzyskała już przytomności i po 10 dniach zmarła.

- Inne czynności procesowe i stale gromadzona dokumentacja serwisowa spowodowały, że zaistniały wątpliwości co do prawidłowości konserwacji pozostałych kolumn użytkowanych w szpitalu - dodaje Skiba.

Prokuratura: ujawniono szereg zaniedbań

Śledztwo jest nadal prowadzone w sprawie. Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów.

- Sprawa posuwa się bardzo sprawnie, aczkolwiek jest niezwykle skomplikowana, gdyż ujawniono na tym etapie śledztwa szereg zaniedbań i nieprawidłowości różnych osób w różnym czasie, te zaś będą w dłuższej perspektywie oceniane przez biegłego, pod kątem wpływu na pogorszenie stanu zdrowia pacjentki i jej zgon - informuje prokurator Skiba.

Zastrzega jednak, że z uwagi na dobro postępowania nie będzie ujawniał szczegółów wykrytych nieprawidłowości.

OGLĄDAJ: Kilka minut, które zabiły. Dotarliśmy do świadków
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Operacje w szpitalu odbywają się bez zmian

O odniesienie się do informacji o wyłączeniu z użytku poprosiliśmy w czwartek przedstawicieli szpitala.

Rzecznik placówki Jakub Damore-Krekora poinformował nas, że wszystkie kolumny anestezjologiczne pozostają wyłączone z użytku. Decyzję w tej sprawie podjął dyrektor szpitala doktor nauk medycznych Igor Radziewicz-Winnicki po październikowych oględzinach prokuratury.

- Wyłączenie kolumn anestezjologicznych nie wpływa na realizację planowych ani nagłych zabiegów operacyjnych. Sale operacyjne dysponują alternatywnym źródłem dostarczania gazów medycznych - bezpośrednio z instalacji w ścianach. Aparaty do znieczulenia są zasilane z tego źródła, a zabiegi odbywają się zgodnie z planem - zapewnia rzecznik.

Dodaje, że dyrekcja zleciła dodatkowy przegląd instalacji ściennych na bloku operacyjnym, który potwierdził ich sprawność.

Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że nieprawidłowości w funkcjonowaniu kolumn anestezjologicznych zostały wykryte już w grudniu ubiegłego roku podczas kontroli, którą ówczesna dyrekcja placówki zleciła po śmierci pacjentki. Usterki nie zostały jednak usunięte, nie zdecydowano też o wyłączeniu kolumn z funkcjonowania. Nowa dyrekcja placówki miała dowiedzieć się o tym dopiero od prokuratury.

Rzecznik szpitala wyjaśnia, że podczas ubiegłorocznego przeglądu kolumn anestezjologicznych serwis potwierdził zgodność podłączenia gazów. Wskazał też uchybienia wymagające napraw, wśród nich wymieniono, że poza normą pozostaje "szczelność torów ciśnieniowych i podciśnieniowych gazów medycznych".

- Od czerwca 2026 roku nowa dyrekcja prowadzi szczegółowy przegląd funkcjonowania szpitala, obejmujący sprzęt, instalacje, procedury i organizację pracy. W odniesieniu do kolumn anestezjologicznych przygotowywane jest postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy kompleksowego remontu. Urządzenia pozostaną wyłączone do czasu przeprowadzenia niezbędnych prac i przeglądu - zapowiada Damore-Krekora.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
SzpitalProkuraturaOchrona zdrowia
Czytaj także:
Znaleziono dawne podkłady kolejowe
Odkopali ślad dawnej kolei. "To prawdziwa podróż w czasie"
Ochota
Akcja Znicz, Akcja Hiena, strażnicy miejscy, straż miejska na cmentrzach, cmentarze
Akcje "Znicz" i "Hiena" przy cmentarzach
Wola
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Został postrzelony podczas próby ucieczki, zmarł w szpitalu. Dwaj policjanci z zarzutami
Okolice
Odbyła się pierwsza rozprawa w kolejnym procesie Karla P. oskarżonego o zabójstwo matki
Gretchen zniknęła bez śladu. Jej syn już dwa razy został skazany, chce uniewinnienia
Alicja Glinianowicz
42-latek został zatrzymany
Przeprowadził się, zmienił pracę i trafił do więzienia
Okolice
Słup energetyczny przewrócił się podczas prac
Przewrócił się słup, pracownik trafił do szpitala
Okolice
Przemoc wobec dziecka - zdjęcie ilustracyjne
Opiekun obozu dla dzieci skazany. Główny podejrzany poszukiwany
Okolice
19-latek groził siostrze śmiercią, wymachując maczetą
Groził siostrze śmiercią, wymachując maczetą. 19-latek trafił do aresztu
Okolice
Wizualizacja linii tramwajowej wzdłuż ulicy Rostafińskich
Tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego. Protesty mieszkańców nic nie dały
Dariusz Gałązka
Wypadek w miejscowości Sieluń
Jeleń wbiegł na drogę. Doszło do czołowego zderzenia aut
Okolice
WUM nie znalazł chętnego na budynek przy Marszałkowskiej
Efektowny gmach w centrum Warszawy pozostanie pustostanem. Fiasko rozmów
Piotr Bakalarski
Lawirował na hulajnodze elektrycznej między samochodami
Slalomem na hulajnodze po centrum Warszawy
Śródmieście
Kierowcy zostali skazani w trybie przyspieszonym
Usłyszeli wyroki, stracili auta. Po kilkunastu godzinach od zatrzymania
Okolice
Gala Nagrody POLIN w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
Henryk Pogorzelski z Nagrodą POLIN 2026
Śródmieście
Samica krogulca trafiła do Ptasiego Azylu
Uderzyła w okno, nie mogła dalej lecieć
Praga Południe
Jarosław Kaczyński
Komosa przegrał w sądzie z Kaczyńskim. Zapowiedział apelację
Śródmieście
Korek na trasie S2
Siedem kolizji na S2, kierowcy stanęli w korku
Ursynów
Zabudowa w pobliżu Księcia Janusza
Spółdzielnia ma długi. Boją się, że sprzeda działkę i powstanie kolejny blok
Katarzyna Kędra
Marihuanę postanowili zapalić przed siedzibą straży miejskiej
Kłęby dymu i charakterystyczny zapach przy siedzibie strażników miejskich
Praga Południe
Zderzenie w Potyczy
Nie ustąpił pierwszeństwa, doszło do zderzenia
Okolice
Wózek dziecięcy (zdjęcie ilustracyjne)
Chciała sprzedać wózek, zgłosiła się "kupująca", dzwonił "pracownik banku"
Okolice
Kable o łącznej długości ponad kilometra trafiły do punktu skupu złomu
Ukradł ponad kilometr kabli
Okolice
Auto stanęło w płomieniach
Auto stanęło w płomieniach
Wawer
Policjanci zaopiekowali się psem
Błąkał się po drodze ekspresowej, był ranny
Okolice
Alkohol samochód (zdjęcie ilustracyjne)
Zasnęła w aucie, trafi do więzienia
Okolice
Kolizja na autostradzie A2
18-latek ukarany mandatem. Policja o nagraniu i "dalszych czynnościach"
Okolice
Pawilon Chiński od dwóch lat straszy w Łazienkach. Muzeum nie ma pieniędzy na renowację.
"Strefa zagrożenia" zamiast cesarskiego blasku
Mateusz Mżyk
17 cudzoziemców zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
17 cudzoziemców zatrzymanych. Część z nich wróci do swoich krajów
Śródmieście
Zatrzymanie w Warszawie w związku z podejrzeniem przygotowania aktów dywersji
Pomoc w przygotowaniu aktów dywersji. Szukały go władze Rumunii
Śródmieście
Mieszkańcy Targówka rozbudują instalację "Raj"
Mieszkańcy Targówka rozbudują "Raj". Chodzi o słynną instalację
Targówek

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki