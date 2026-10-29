Mokotów Śledczy stwierdzili niebezpieczny wyciek tlenu w szpitalu na Madalińskiego Klaudia Kamieniarz |

Śledztwo w sprawie śmierci ciężarnej kobiety Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Na początku października informowaliśmy, że prokuratura ponownie weszła do Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny na Madalińskiego. Śledczy tłumaczyli wówczas, że chcą przyjrzeć się funkcjonowaniu urządzeń i instalacji na wszystkich salach zabiegowych placówki. Dotychczas w ich zainteresowaniu pozostawała wyłącznie kolumna anestezjologiczna z sali "F", gdzie przeprowadzono w grudniu 2025 roku zabieg, po którym zmarła ciężarna pacjentka, 31-letnia Kalina. Podawano jej nieprawidłowy gaz.

W czwartek "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że w efekcie pracy śledczych doszło do wyłączenia z użytku wszystkich kolumn anestezjologicznych w szpitalu. Te informacje potwierdza rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Stwierdzili nieszczelność instalacji

Jak precyzuje, przez trzy dni oględziny prowadził prokurator Zbigniew Busz (uznawany za specjalistę od postępowań dotyczących spraw medycznych) wraz z przedstawicielami producenta oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Sprawdzili oni funkcjonowanie 14 kolumn anestezjologicznych.

- Wszystkie kolumny po oględzinach pierwszej z badanych zostały zamknięte i aktualnie są wyłączone z użytkowania. Ujawniono nieprawidłowości w konserwacji i serwisie kolumn, w związku ze stwierdzonym ulatnianiem się tlenu, co stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i personelu - wyjaśnia prokurator Skiba.

Kolumny anestezjologiczne to instalacja wpięta na stałe do sieci elektrycznej oraz centralnego systemu dystrybucji gazów medycznych w szpitalu. Zapewniają one bezpośredni dostęp do tlenu, podtlenku azotu i sprężonego powietrza. Do takiej kolumny podłącza się aparat do znieczulania, który odpowiada za bezpieczne usypianie pacjenta, sztuczną wentylację jego płuc oraz bieżące monitorowanie parametrów życiowych.

"Tlen posiada niebezpieczne właściwości"

Tlen może być gazem niebezpiecznym. "Atmosfera wzbogacona w tlen stwarza zagrożenie pożarowe/wybuchowe. Tlen posiada niebezpieczne właściwości, może przyśpieszać zachodzenie reakcji chemicznych, na przykład spalania" - informuje Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w materiale dotyczącym ryzyka związanego ze stosowaniem urządzeń do tlenoterapii.

Strażacy przywoływali w nim przypadki pożarów z całego świata w szpitalach podczas pandemii COVID-19, w których zginęło niemal 70 osób. Wyjaśniali, że były to pożary rozwijające się w atmosferze bogatej w czysty tlen, a w takich warunkach przedmioty mogą ulec łatwiejszemu zapaleniu. Dodali, że takie pożary mają wyższą temperaturę i gwałtowniejszy przebieg niż w warunkach normalnych.

Szpital przy ulicy Madalińskiego Źródło zdjęcia: TVN24

Mieli wątpliwości względem szpitalnych instalacji

Prokurator Skiba przypomina, że bezpośrednio po tragicznym zdarzeniu z grudnia 2025 r., prokuratura przeprowadziła oględziny i eksperyment procesowy tylko jednej kolumny, czyli tej, która była używana podczas zabiegu. Dodatkowo, w ramach śledztwa prokurator nakazał zabezpieczenie nie tylko dokumentacji medycznej w szpitalu przy Madalińskiego, ale także technicznej, związanej z remontem kolumn anestezjologicznych.

To właśnie w czasie remontu urządzeń miało dojść do pomyłki przy podpinaniu węży doprowadzających do urządzeń medycznych tlen i podtlenek azotu. Zamiana sprawiła, że 31-letnia Kalina była przez kilkanaście minut podduszana, a lekarze mieli nie wiedzieć o pomyłce. Gdy się zorientowali, zaczęła się akcja reanimacyjna. Kobieta będąca w 14. tygodniu ciąży nie odzyskała już przytomności i po 10 dniach zmarła.

- Inne czynności procesowe i stale gromadzona dokumentacja serwisowa spowodowały, że zaistniały wątpliwości co do prawidłowości konserwacji pozostałych kolumn użytkowanych w szpitalu - dodaje Skiba.

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Prokuratura: ujawniono szereg zaniedbań

Śledztwo jest nadal prowadzone w sprawie. Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów.

- Sprawa posuwa się bardzo sprawnie, aczkolwiek jest niezwykle skomplikowana, gdyż ujawniono na tym etapie śledztwa szereg zaniedbań i nieprawidłowości różnych osób w różnym czasie, te zaś będą w dłuższej perspektywie oceniane przez biegłego, pod kątem wpływu na pogorszenie stanu zdrowia pacjentki i jej zgon - informuje prokurator Skiba.

Zastrzega jednak, że z uwagi na dobro postępowania nie będzie ujawniał szczegółów wykrytych nieprawidłowości.

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Operacje w szpitalu odbywają się bez zmian

O odniesienie się do informacji o wyłączeniu z użytku poprosiliśmy w czwartek przedstawicieli szpitala.

Rzecznik placówki Jakub Damore-Krekora poinformował nas, że wszystkie kolumny anestezjologiczne pozostają wyłączone z użytku. Decyzję w tej sprawie podjął dyrektor szpitala doktor nauk medycznych Igor Radziewicz-Winnicki po październikowych oględzinach prokuratury.

- Wyłączenie kolumn anestezjologicznych nie wpływa na realizację planowych ani nagłych zabiegów operacyjnych. Sale operacyjne dysponują alternatywnym źródłem dostarczania gazów medycznych - bezpośrednio z instalacji w ścianach. Aparaty do znieczulenia są zasilane z tego źródła, a zabiegi odbywają się zgodnie z planem - zapewnia rzecznik.

Dodaje, że dyrekcja zleciła dodatkowy przegląd instalacji ściennych na bloku operacyjnym, który potwierdził ich sprawność.

Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że nieprawidłowości w funkcjonowaniu kolumn anestezjologicznych zostały wykryte już w grudniu ubiegłego roku podczas kontroli, którą ówczesna dyrekcja placówki zleciła po śmierci pacjentki. Usterki nie zostały jednak usunięte, nie zdecydowano też o wyłączeniu kolumn z funkcjonowania. Nowa dyrekcja placówki miała dowiedzieć się o tym dopiero od prokuratury.

Rzecznik szpitala wyjaśnia, że podczas ubiegłorocznego przeglądu kolumn anestezjologicznych serwis potwierdził zgodność podłączenia gazów. Wskazał też uchybienia wymagające napraw, wśród nich wymieniono, że poza normą pozostaje "szczelność torów ciśnieniowych i podciśnieniowych gazów medycznych".

- Od czerwca 2026 roku nowa dyrekcja prowadzi szczegółowy przegląd funkcjonowania szpitala, obejmujący sprzęt, instalacje, procedury i organizację pracy. W odniesieniu do kolumn anestezjologicznych przygotowywane jest postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy kompleksowego remontu. Urządzenia pozostaną wyłączone do czasu przeprowadzenia niezbędnych prac i przeglądu - zapowiada Damore-Krekora.