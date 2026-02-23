Ulice pod wodą. Mieszkańcy chodzą w workach i skaczą przez płot

Zalane Siekierki. Tak radzą sobie mieszkańcy Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy sygnał z warszawskich Siekierek o wodzie stojącej na ulicy Ku Wiśle. Na miejsce pojechał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. Potwierdził, że na ulicy Ku Wiśle i prostopadłej do niej Ponikowskiego woda utrudnia poruszanie się kierowcom, a pieszym wręcz je uniemożliwia.

Woda na lokalnej drodze

- Mieszkańcy tutejszych osiedli nie mogą dojść do domów. W jednym miejscu ci młodsi i sprawniejsi przechodzą bokiem przez ogrodzenie, żeby nie zamoczyć nóg. Widziałem mężczyznę, który zabezpieczył buty foliowymi workami na śmieci, uznał, że to jedyne rozwiązanie. Spotkałem starszą panią, czekająca na sąsiada, który podwiezie ją do domu, bo nie była w stanie iść. Wszyscy, z którymi rozmawiałem zgodnie twierdzili, że rano było znacznie gorzej - relacjonował po godzinie 15 Artur Węgrzynowicz.

O tej porze na ulicy stała woda na głębokość 20-30 centymetrów. - W niżej zawieszonych autach woda sięgała przedniego zderzaka. Zalane zostało też dojście do paczkomatu, nie ma szans by suchą nogą do niego dotrzeć i odebrać paczkę - dodał reporter.

Podtopienia na Siekierkach Siekierki pod wodą Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Na miejscu nie interweniowali strażacy ani wodociągowcy. - To nie jest zakres naszych działań. Nie doszło tam do awarii kanalizacyjnej ani wodociągowej, przyczyna (podtopień - red.) musi być inna. My tam nie działamy - usłyszeliśmy od Jolanty Maliszewskiej z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Deszcz i rosnąca temperatura

W poniedziałek nad Polską wędruje strefa opadów deszczu. W połączeniu z rosnącą temperaturą oznacza to lokalne podtopienia. W części kraju obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Alarmy przed przekroczeniem stanów ostrzegawczych wydano w części województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego. Więcej o pogodzie na tvnmeteo.pl>>>