Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Ulice pod wodą. Mieszkańcy chodzą w workach i skaczą przez płot

Siekierki pod wodą
Zalane Siekierki. Tak radzą sobie mieszkańcy
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Roztopy sprawiły, że dotarcie do jednego z osiedli na warszawskim Mokotowie było w poniedziałek sporym wyzwaniem.

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy sygnał z warszawskich Siekierek o wodzie stojącej na ulicy Ku Wiśle. Na miejsce pojechał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. Potwierdził, że na ulicy Ku Wiśle i prostopadłej do niej Ponikowskiego woda utrudnia poruszanie się kierowcom, a pieszym wręcz je uniemożliwia.

Woda na lokalnej drodze

- Mieszkańcy tutejszych osiedli nie mogą dojść do domów. W jednym miejscu ci młodsi i sprawniejsi przechodzą bokiem przez ogrodzenie, żeby nie zamoczyć nóg. Widziałem mężczyznę, który zabezpieczył buty foliowymi workami na śmieci, uznał, że to jedyne rozwiązanie. Spotkałem starszą panią, czekająca na sąsiada, który podwiezie ją do domu, bo nie była w stanie iść. Wszyscy, z którymi rozmawiałem zgodnie twierdzili, że rano było znacznie gorzej - relacjonował po godzinie 15 Artur Węgrzynowicz.

O tej porze na ulicy stała woda na głębokość 20-30 centymetrów. - W niżej zawieszonych autach woda sięgała przedniego zderzaka. Zalane zostało też dojście do paczkomatu, nie ma szans by suchą nogą do niego dotrzeć i odebrać paczkę - dodał reporter.

Podtopienia na Siekierkach
Siekierki pod wodą
Siekierki pod wodą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Siekierki pod wodą
Siekierki pod wodą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Siekierki pod wodą
Siekierki pod wodą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Siekierki pod wodą
Siekierki pod wodą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Siekierki pod wodą
Siekierki pod wodą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Siekierki pod wodą
Siekierki pod wodą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Siekierki pod wodą
Siekierki pod wodą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Siekierki pod wodą
Siekierki pod wodą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Siekierki pod wodą
Siekierki pod wodą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Siekierki pod wodą
Siekierki pod wodą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Siekierki pod wodą
Siekierki pod wodą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Siekierki pod wodą
Siekierki pod wodą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Siekierki pod wodą
Siekierki pod wodą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Siekierki pod wodą
Siekierki pod wodą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Siekierki pod wodą
Siekierki pod wodą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Siekierki pod wodą
Siekierki pod wodą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Na miejscu nie interweniowali strażacy ani wodociągowcy. - To nie jest zakres naszych działań. Nie doszło tam do awarii kanalizacyjnej ani wodociągowej, przyczyna (podtopień - red.) musi być inna. My tam nie działamy - usłyszeliśmy od Jolanty Maliszewskiej z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Deszcz i rosnąca temperatura

W poniedziałek nad Polską wędruje strefa opadów deszczu. W połączeniu z rosnącą temperaturą oznacza to lokalne podtopienia. W części kraju obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Alarmy przed przekroczeniem stanów ostrzegawczych wydano w części województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego. Więcej o pogodzie na tvnmeteo.pl>>>

Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków

METEO

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Czytaj także:
Wandal nagrany przez Tomasza Kammela
Dewastował kamienicę na oczach telewizyjnej gwiazdy. Pozostaje bezkarny
Śródmieście
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Pierwszeństwo dla pieszych, więcej zieleni. Metamorfoza praskiej ulicy
Praga Północ
Muzeum Literatury w Warszawie
Wymiana ciosów w sprawie muzeum. Zarzucają ministrze "impulsywność" i "szkodzenie"
Śródmieście
Zapadł prawomocny wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Sportowym Maserati staranował małżeństwo. Kierowca zginął, sprawcy zmniejszono wyrok
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie. Wrzucały lód do przerębla
Wola
Wypadek w Wildze
20-latek rozbił samochód na drzewie. Był pijany
Kierujący autobusem wjechał na chodnik i doprowadził do uszkodzenia auta
Kierowca autobusu chciał ominąć inne auto, wjechał na chodnik
Strażak kierujący wozem był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Jechali do wypadku. Strażak kierujący wozem był pijany
Funkcjonariusze ABW zatrzymali Białorusina podejrzanego o szpiegostwo (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymano Białorusina podejrzanego o szpiegostwo
Śródmieście
Rozbicie narkotykowego układu w Warszawie. Wśród zatrzymanych pseudokibice
Handlowali narkotykami w bramach. Rozbity gang, wśród zatrzymanych pseudokibice
Praga Północ
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Mieszkańcy nie chcieli "autostrady" pod oknami. Urzędnicy zmienili plany
Dariusz Gałązka
Straż Graniczna
Pijany awanturował się na lotnisku
Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Niósł futrynę przez miasto, policjanci nabrali podejrzeń
Urząd Miasta w Radomiu
Radni pokłócili się o potańcówkę w klimacie PRL. Jeden z nich dostał wylewu i zmarł w szpitalu
RADOM
Fabryka narkotyków
W gospodarstwie sadowniczym wyprodukowali ponad pół tony narkotyków. Akt oskarżenia
Most Śląsko-Dąbrowski
Będzie nowa iluminacja mostu. W puli kilka scenariuszy
Śródmieście
Stacja Dworzec Wileński
Pijany "oparł się o koniec składu metra" i spadł na tory
Praga Północ
Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku
Włamali się do domu. Wpadli na gorącym uczynku
Ochota
Zaginiona 14-letnia Anastasia Kiianchuk
Policja szuka zaginionej 14-latki
Ochota
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Tragedia na przejeździe kolejowym. Nie żyje 39-latka i 16-latek
Ostrołęka
Serwal widziany w lesie pod Warszawą
"Chory ryś" okazał się serwalem. Apel fundacji
29-latek został doprowadzony do prokuratury
Podwójne zabójstwo. Zarzuty i areszt dla 29-latka. Grozi mu dożywocie
Kolizja na S7
Zderzenie na S7. Jeden z kierowców miał jechać pod prąd
Problem z ładowaniem autobusów elektrycznych
Mroźna zima wpłynęła na stołeczne autobusy elektryczne
Żoliborz
Handel w Wólce Kosowskiej i akt oskarżenia (zdj. ilustracyjne)
Pranie brudnych pieniędzy, międzynarodowe transfery, milionowe zyski
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Spór o teren osiedla. Trzaskowski: robimy wszystko, aby unieważnić "reaktywację"
Wola
Pożar na składowisku odpadów w Nowym Miszewie
Zlikwidują nielegalne składowisko. Operacja pochłonie miliony złotych
Kierowca spryskał gazem ciężarną Ukrainkę
"Wyp****laj na Ukrainę!". Spryskał gazem kobietę w ciąży
Śródmieście
Policja zatrzymała cztery osoby
Niszczyli paczkomat, rozbijali butelki, zaatakowali policjantów
Zderzenie dwóch aut na A2
Dwa auta dostawcze zderzyły się na A2. Korek miał 10 kilometrów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki