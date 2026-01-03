Seria awarii nie odpuszcza. Kolejne budynki bez wody

Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

W niedzielę o poranku dostępu do wody nie mają między innymi mieszkańcy Sielec na Mokotowie. W rejonie ulicy Chełmskiej doszło do awarii wodociągowej, której skutki są odczuwalne w ośmiu budynkach zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy oraz przy Bobrowieckiej i Cybulskiego. Wodociągowcy pracują nad jej usunięciem.

Mieszkańcy Sielec zaalarmowali nas, że z powodu mrozu w pobliżu miejsca awarii nie ma beczkowozu. Tę informację potwierdziła rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Jolanta Maliszewska. - Zawsze w przypadku wyłączenia wody na czas usuwania awarii staramy się ustawić beczkowóz, jednak w przypadku ujemnych temperatur dochodzi do przymarzania kraników i korzystanie z wody staje się niemożliwe - wyjaśniła.

Problem z brakiem wody pojawił się także na Bemowie, gdzie o poranku przerwano dostawy wody do jednego z bloków przy ulicy Wolfkego. Natomiast w sobotę, tuż przed północą doszło do awarii w rejonie ulicy Piastów Śląskich. Trzy posesje nie mają aktualnie dostępu do wody. Przy Piastów Śląskich 29 pojawił się beczkowóz.

Od sobotniego wieczora bez wody muszą także radzić sobie mieszkańcy Targówka. Awaria wystąpiła około godziny 20.30 w rejonie ulicy Litawora. Jej skutki są odczuwalne w blisko 50 domach przy ulicach Litawora, Bratka i Protazego. Przy ulicy Protazego 27 ustawiono beczkowóz.

Kilkanaście awarii w sobotę

Do awarii wodociągowych doszło w sobotę na Bielanach, Mokotowie, Ochocie, Pradze Południe, Ursusie, Ursynowie, Wilanowie i Woli. Według danych ze strony Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Administracji skutki większości z nich usunięto jeszcze przed godziną 16.

Sobotnie awarie w ośmiu dzielnicach

Dostępu do wody nie mieli między innymi mieszkańcy budynku przy alei "Solidarności" 4, gdzie podstawiony został beczkowóz. W sąsiedztwie doszło też do awaryjnego wyłączenia dostaw wody do sześciu budynków przy ulicy Szlenkierów.

Na Bielanach doszło do awarii przy ulicy Horacego. Odczuli ją mieszkańcy trzech budynków przy ulicach Czechowa i Wólczyńskiej. Beczkowóz miejskich wodociągów pojawił się przy ulicy Czechowa 2.

Na Mokotowie nie było dostępu do wody w ośmiu nieruchomościach przy ulicy Zawrat. Wodociągowcy zapowiedzieli, że skutki zostaną usunięte do godziny 15 w sobotę.

Rano doszło też do awarii przy ulicy Jarocińskiej na Pradze Południe. Oznaczało to przerwę w dostawach wody do czterech bloków przy ulicach Jarocińskiej, Witolińskiej i Łukowskiej.

W Ursusie skutki awarii wodociągowej odczuwali mieszkańcy ponad 20 budynków, zlokalizowanych wzdłuż ulicy Ochockiej. Według MPWiK problem pojawił się już w piątek po południu. Natomiast w sobotę doszło do kolejnej awarii - tym razem na ulicy Nurzyńskiej. Spowodowała ona przerwy w dostawach wody do dziesięciu posesji przy ulicach: 1 Maja, Bohaterów Warszawy, Obrońców Helu i Nurzyńskiej.

Na Ursynowie w dwóch miejscach ustawione zostały beczkowozy: przy ulicy Puszczyka 17/19 i Nutki 1. Wodociągowcy odnotowali tam dwie awarie. Do pierwszej z nich doszło przy ulicy Surowieckiego. Na jej skutek wyłączono dostawy wody do ośmiu posesji przy Surowieckiego, Puszczyka i Nutki. W sobotę po południu została ona usunięta. Druga awaria miała miejsce na Muzycznej. Odczuli ją mieszkańcy dwóch domów przy tej ulicy.

W Wilanowie beczkowóz pojawił się przy ulicy Kubickiego 19. Z powodu awarii dostęp do wody stracili tymczasowo mieszkańcy sześciu budynków przy Gubinowskiej, Kubickiego, Marconich i Wiktorii Wiedeńskiej.

Na Ochocie około 10.30 doszło do awarii w Alejach Jerozolimskich. W jej wyniku dostęp do wody stracili mieszkańcy trzech budynków przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i alei Bohaterów Września. Na miejscu podstawiono beczkowóz. Ze skutkami awarii przy Lirowej mierzyli się po południu mieszkańcy piętnastu budynków, zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy.

Gdzie zgłosić awarię?

- Pogoda jest newralgiczna. Awarii jest więcej niż w sezonie wiosennym i letnim. Są one usuwane jeszcze tego samego dnia. Przy każdej awarii, na czas jej usuwania, jest podstawiany beczkowóz. Staramy się reagować błyskawicznie - zapewnia Jolanta Maliszewska, rzeczniczka MPWiK.

Miejskie wodociągi w jednym z komunikatów przypominały, że mrozy i wahania temperatury z tak zwanym przejściem przez 0 stopni Celsjusza nie pozostają bez znaczenia dla infrastruktury podziemnej. Najbardziej wrażliwa jest właśnie infrastruktura dostarczająca mieszkańcom wodę.

"Zimą, w porównaniu do pozostałych pór roku, ulega ona większej liczbie awarii, wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dlatego też Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie zapewnia, że pracownicy spółki przy wsparciu wykonawców zewnętrznych dokładają wszelkich starań, by w tym okresie ewentualne awarie wodociągowe były usuwane na bieżąco i tak szybko jak to możliwe, a uciążliwości związane z przerwami w dostawach wody zostały ograniczone do minimum" - podało MPWiK.

Wystąpienie awarii wodociągowej można zgłaszać pod bezpłatnym, czynnym całą dobę numerem telefonu 994 lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej MPWiK w zakładce Zgłoś awarię lub reklamację. Mieszkańcy mogą także korzystać z numeru Miejskiego Centrum Kontaktu 19115.

