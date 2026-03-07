Logo TVN Warszawa
Mokotów

Nad Warszawą krążył samolot. Szukał awarii w sieci ciepłowniczej

Samolot z kamerami termowizyjnymi nad Warszawą
Samolot z kamerami termowizyjnymi nad Warszawą
Źródło: Veolia Warszawa / materiały prasowe
W nocy nad Warszawą po raz kolejny pojawił się specjalny samolot z kamerami termowizyjnymi. To kolejny etap badań lotniczych warszawskiej sieci ciepłowniczej, które prowadzi Veolia Warszawa.

Jak informuje Veolia Warszawa, trzecia część oblotu prowadzonego z pokładu specjalistycznego samolotu odbyła się w nocy z piątku na sobotę (z 6 na 7 marca).

Nocne badanie objęło pozostałe po wcześniejszych dwóch etapach części Mokotowa, Ursynowa, Woli, Ochoty, Ursusa, Włoch oraz Międzylesia.

Samolot do badań wystartował po północy 7 marca z Lotniska Warszawa-Modlin. Przelot samolotu trwał około 3,5 godziny.

Samolot z kamerami termowizyjnymi nad Warszawą
Samolot z kamerami termowizyjnymi nad Warszawą
Źródło: Veolia Warszawa / materiały prasowe

"Najskuteczniejsza metoda diagnostyki"

"Lotnicze badanie termowizyjne z użyciem specjalistycznych kamer to jedna z najskuteczniejszych metod diagnostyki stosowanych przez Dział Detekcji Ubytków spółki. Jest ona efektywna dzięki wysokiej precyzji pomiaru i możliwości jednoczesnego objęcia kontrolą dużych obszarów miejskich" - tłumaczy Paweł Zbiegniewski, rzecznik prasowy Veolii Warszawa.  

I jak dodaje, w wyniku badania otrzymuje się ortofotomapę miasta, która umożliwia "wczesne wykrywanie potencjalnych miejsc awarii oraz identyfikację odcinków sieci o podwyższonych stratach ciepła na sieci ciepłowniczej".

Jak zapewnia przedstawiciel Veolii, stały nadzór nad infrastrukturą ciepłowniczą oraz działania prewencyjne i modernizacyjne przekładają się na poprawę efektywności sieci, ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Dzięki takim działaniom w ubiegłym roku straty ciepła w warszawskiej sieci wyniosły 10,86 proc. - to jeden z najlepszych wyników w Polsce w porównaniu z innymi, podobnymi systemami ciepłowniczymi. Jednocześnie liczba awarii spadła o ponad 34 proc. w ciągu ostatnich 12 lat.

Opracowała Alicja Glinianowicz

