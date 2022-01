Gazik pozostawiony w sercu pacjenta. Sąd utrzymał wyrok w sprawie Mirosława G.

Wyrok skazujący dra Mirosława G. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy we wtorek. - Dla oskarżyciela publicznego najistotniejsze jest prawomocne uznanie winy oskarżonego - powiedział Polskiej Agencji Prasowej prokurator Przemysław Ścibisz z Prokuratury Regionalnej w Warszawie. - Tym samym potwierdzenie przez sąd wersji prokuratury, zgodnie z którą w procesie leczenia pokrzywdzonego pacjenta doszło do rażących zaniedbań oraz naruszenia standardów sumiennego lekarza operatora - dodał prokurator.

W ciele pacjenta został jeden gazik

18 października do przyszpitalnej przychodni zgłosił się Florian M. Źle się czuł, nie był w stanie przejść kilku kroków bez konieczności odpoczynku. Lekarz zrobił mu echo serca, które wykazało trzepotanie przedsionków. Florian M. miał złożoną wadę serca, został zakwalifikowany do operacji, jako osoba, której życie jest zagrożone. Badająca pacjenta lekarka zwróciła się do Mirosława G. o pilne leczenie. Mężczyzna trafił na stół operacyjny 22 października, około godziny 13. Była to druga operacja serca przeprowadzana tego dnia przez dra G.