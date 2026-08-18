Mokotów Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w warszawskim mieszkaniu Oprac. Dariusz Gałązka |

Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Kijów (16.08) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Informację o znalezieniu zwłok Siergieja Własienki przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba. - Na tym etapie nic nie wskazuje na to, by do zgonu mężczyzny przyczyniło się działanie lub zaniechanie innych osób - zaznaczył prokurator.

Zaplanowano sekcję zwłok

Przekazał, że w mieszkaniu, w którym znaleziono zwłoki Rosjanina, od około godziny 1 w nocy trwają oględziny.

- Sekcję zwłok zaplanowano na środę po południu - wskazał Skiba. W mieszkaniu znajdowała się dokumentacja medyczna mężczyzny. - Jutro [w środę - red.] planowane jest przeprowadzenie specjalistycznych badań, nie tylko sekcji zwłok, ale również badań toksykologicznych - dodał przedstawiciel prokuratury.

Kim był Siergiej Własienko?

Według niezależnego rosyjskiego portalu SOTA, Siergiej Własienko w latach 80. był deputowanym do lokalnych władz na Dalekim Wschodzie. Później mieszkał w Anapie na południu Rosji, gdzie pozostała jego żona. Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie wyjechał z Rosji do Polski - początkowo na wizie turystycznej, a następnie uzyskał azyl polityczny.

Kongres Deputowanych Ludowych jest organizacją opozycyjną byłych rosyjskich deputowanych. Społecznym inicjatorem kongresu był mieszkający na Ukrainie były poseł do Dumy Państwowej Ilja Ponomariew. Kongres Deputowanych Ludowych informuje, że ostatecznie stanie się przejściowym parlamentem rosyjskim. W kwietniu 2023 r. Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej uznała kongres za "organizację niepożądaną".