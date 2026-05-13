Mokotów Robotnik utknął w głębokiej studni na budowie Oprac. Katarzyna Kędra |

Akcja strażaków na Mokotowie Źródło wideo: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O wypadku strażacy poinformowali w mediach społecznościowych. Doszło do niego w środę rano na budowie przy ulicy Antoniewskiej.

Strażacy ewakuowali mężczyznę ze studni Strażacy ewakuowali mężczyznę ze studni Źródło zdjęcia: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy Strażacy ewakuowali mężczyznę ze studni Źródło zdjęcia: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy Strażacy ewakuowali mężczyznę ze studni Źródło zdjęcia: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy Strażacy ewakuowali mężczyznę ze studni Źródło zdjęcia: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy

Jak napisali, 22-letni mężczyzna utknął w studni na głębokości pięciu metrów podczas wykonywania prac. "Ze względu na skomplikowany charakter zdarzenia, na miejsce zadysponowano znaczne siły i środki. W akcji brało udział łącznie 10 zastępów straży pożarnej z: JRG nr 3, 7, 14, 15 oraz Grupa Operacyjna Miasta" - poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Uwięziony mężczyzna przez cały czas znajdował się pod bezpośrednią opieką ratowników medycznych. "Działania strażaków skupiały się na bezpiecznym uwolnieniu kończyny i ewakuacji 22-latka na powierzchnię" - podsumowano.

OGLĄDAJ: TVN24