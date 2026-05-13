Robotnik utknął w głębokiej studni na budowie
O wypadku strażacy poinformowali w mediach społecznościowych. Doszło do niego w środę rano na budowie przy ulicy Antoniewskiej.
Strażacy ewakuowali mężczyznę ze studni
Jak napisali, 22-letni mężczyzna utknął w studni na głębokości pięciu metrów podczas wykonywania prac. "Ze względu na skomplikowany charakter zdarzenia, na miejsce zadysponowano znaczne siły i środki. W akcji brało udział łącznie 10 zastępów straży pożarnej z: JRG nr 3, 7, 14, 15 oraz Grupa Operacyjna Miasta" - poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Uwięziony mężczyzna przez cały czas znajdował się pod bezpośrednią opieką ratowników medycznych. "Działania strażaków skupiały się na bezpiecznym uwolnieniu kończyny i ewakuacji 22-latka na powierzchnię" - podsumowano.
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl