Reżyser oskarżony o znęcanie się nad żoną. Sąd musi ponownie rozpoznać sprawę

Sąd Okręgowy w Warszawie przekazał do ponownego rozpoznania sprawę znanego reżysera Macieja D. Chodzi o zarzut znęcania się nad żoną.

Jak przekazała Samodzielna Sekcja Prasowa sądu, na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej, w połowie lutego sąd okręgowy uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania.

Rozprawa z wyłączeniem jawności

We wrześniu 2011 roku żona reżysera - aktorka zawiadomiła prokuraturę, że Maciej D. znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Przemoc miała trwać od 2003 do 2011 r., czyli przez cały okres trwania małżeństwa pary. Na podstawie zeznań żony Macieja D. i innych świadków, prokuratura przedstawiła mu zarzuty, a później skierowała do sądu akt oskarżenia.