9 milionów odszkodowania na podstawie uszkodzonej mapy. Komisja Weryfikacyjna cofnęła decyzję miasta

Wtorkowe posiedzenie komisji weryfikacyjnej dotyczyło sprawy mokotowskiej nieruchomości przy Sobieskiego 46. Prezydent Warszawy wydał 6 grudnia 2012 roku decyzję o przyznaniu odszkodowania w związku z jej reprywatyzacją w kwocie 9 222 540 złotych. Według komisji, decyzja obarczona była licznymi naruszeniami prawa w odniesieniu do prowadzonego postępowania dowodowego, dlatego została uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia. "W tym zakresie należy podkreślić, że w sprawie koniecznym jest przeprowadzenie kluczowych czynności dowodowych, jak i wyjaśniających, celem rozpoznania wniesionych w sprawie wniosków o odszkodowanie w sposób wolny od wad" - poinformowała we wtorek rzeczniczka komisji weryfikacyjnej Dagmara Nejbert.