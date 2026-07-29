Mokotów Niemal 400 budynków straci dostęp do ciepłej wody. Remonty w trzech dzielnicach Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Awaria ciepłownicza na Ursynowie (archiwum) Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: yu_photo/Shutterstock

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Lato jest okresem intensywnych robót remontowych i modernizacyjnych sieci ciepłowniczej. Ekipy Veolii zajmują się wymianą najbardziej wyeksploatowanych elementów i konserwacją infrastruktury.

"Prace prowadzimy poza sezonem grzewczym, gdy mieszkańcy korzystają z systemu głównie dla ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu możemy wykonać niezbędne remonty przy możliwie najmniejszych utrudnieniach i ograniczyć ryzyko awarii w okresie zimowym, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest największe" - informuje Paweł Zbiegniewski, rzecznik prasowy Veolii.

Trzy remonty sieci ciepłowniczej

W najbliższych tygodniach planowane są trzy duże remonty. Pierwszy z nich prowadzony jest od środy na Mokotowie, w rejonie ulicy Woronicza 32.

Ciepłownicy zajmą się tu modernizacją magistrali ciepłowniczej o średnicy 600 milimetrów. Prace rozpoczną się o godzinie 16 i potrwają do sobotniego poranka, czyli do 1 sierpnia. Dostawy ciepłej wody zostaną wstrzymane do 191 budynków.

Drugi remont rozpoczyna się w środę w Ursusie. Ekipa będzie od rana pracować w rejonie ulicy Posag 7 Panien. Jej zadaniem jest przeprowadzenie prac prewencyjnych oraz przebudowa magistrali ciepłowniczej. Roboty powinny zakończyć się do godziny 20 w piątek, 31 lipca. Bez ciepłej wody będą musieli obejść się w tym czasie mieszkańcy 157 budynków.

W drugim tygodniu sierpnia ciepłownicy zjawią się przy Nowogrodzkiej 68 na Ochocie. Od 10 sierpnia będą zajmować się przebudową komory ciepłowniczej. Prace rozpoczną się o godzinie 15 i potrwają do 13 sierpnia do godziny 14. Wiążą się z czasowym wstrzymaniem dostaw ciepła do 34 budynków.

Szczegółowa lista budynków objętych planowanymi przerwami w dostawie ciepła jest dostępna na stronie Veolii. Ich mieszkańcy powinni zostać poinformowani o nadchodzących utrudnieniach przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Największa sieć ciepłownicza w Unii Europejskiej

"Przepraszamy mieszkańców za czasowe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość. Każda zaplanowana przerwa oznacza inwestycję w większą niezawodność systemu zimą. Dzięki prowadzonym modernizacjom warszawska sieć ciepłownicza staje się coraz bardziej odporna, efektywna i przygotowana do bezpiecznego dostarczania ciepła mieszkańcom stolicy" - podkreśla w komunikacie rzecznik Veolii.

Jak przypomina, warszawska sieć ciepłownicza liczy blisko 1900 kilometrów i jest największą siecią ciepłowniczą w Unii Europejskiej i czwartą na świecie. Spółka przeznacza każdego roku średnio 100 milionów złotych na jej modernizację i rozwój. Obecnie ponad 55 procent sieci stanowią nowoczesne rury preizolowane, które ograniczają straty ciepła i zwiększają niezawodność systemu.

Z wyliczeń spółki wynika, że liczba awarii sieci w ostatnich latach zmniejszyła się o około 40 procent, a straty ciepła podczas przesyłu należą do najniższych wśród dużych systemów ciepłowniczych w Polsce.