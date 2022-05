Wieczorem zamknęli klinikę, ale zapomnieli o pacjencie. Z piątego piętra ewakuowali go strażacy

W środę późnym wieczorem strażnicy miejscy otrzymali niecodzienne zgłoszenie. Dzwonił mężczyzna, który jak mówił, jest zamknięty w przychodni na piątym piętrze jednego z budynków na Mokotowie. 21-latek wybrał się na wizytę do lekarza. Po jej zakończeniu poszedł do toalety, a gdy z niej wyszedł, okazało się, że wszystkie drzwi są zamknięte. W budynku nie było też nikogo poza nim samym. Przerażony mężczyzna przez półtorej godziny próbował wydostać się z zamkniętych pomieszczeń, ale okazało się to niemożliwe. Postanowił więc zadzwonić po pomoc do straży miejskiej.