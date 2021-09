Przetarg rozstrzygnięty. Wkrótce początek prac w parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego

Pomnik zburzenia, ale też odbudowy i żywotności Warszawy

Zainstalowane zostaną ekspozycje historyczne opowiadające o odbudowie stolicy. Ruiny Warszawy zostaną wyeksponowane przy głównym wejściu od strony Bartyckiej (zostanie tam zaaranżowany także plac do organizacji uroczystości) i wzdłuż odnowionej alei Godziny "W", prowadzącej na szczyt.

- Nowy park wokół Kopca Powstania Warszawskiego będzie nawiązywać do historii odbudowy stolicy. Kopiec to pomnik zburzenia Warszawy, ale też jej odbudowy i żywotności. Chcemy zagospodarować tę przestrzeń zgodnie z jej rangą oraz umożliwić każdemu łatwy dostęp do parku i odbywających się tu uroczystości - mówi cytowana w komunikacie prasowym Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.