Mokotów Kłęby dymu nad Mokotowem Oprac. Dariusz Gałązka |

Pożar pustostanu na Mokotowie Źródło wideo: Kontakt24 / Emil majewski Źródło zdj. gł.: TVN24

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Informacje oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. W godzinach wieczornych w rejonie Mokotowa widać było kłęby ciemnego dymu. Źródło pożaru znajdowało się przy ulicy Racławickiej.

Pożar pustostanu na Mokotowie, Warszawa Źródło: Kontakt24 / Marcin

- Palił się pustostan. Cały budynek był objęty ogniem. Na miejscu było osiem zastępów straży pożarnej - przekazał redakcji Kontaktu24 kapitan Paweł Warzywoda z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Strażak poinformował, że ratownicy przeszukali pogorzelisko. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Pożar na Mokotowie Pożar na Mokotowie Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar na Mokotowie Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar na Mokotowie Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar na Mokotowie Źródło zdjęcia: TVN24

Pożar na Mokotowie Pożar na Mokotowie Źródło: Kontakt24 / Grzegorz Pożar na Mokotowie Źródło: Kontakt24 / Grzegorz Pożar na Mokotowie Źródło: Kontakt24 / Grzegorz Pożar na Mokotowie Źródło: Kontakt24 / Grzegorz