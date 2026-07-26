Kłęby dymu nad Mokotowem
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Informacje oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. W godzinach wieczornych w rejonie Mokotowa widać było kłęby ciemnego dymu. Źródło pożaru znajdowało się przy ulicy Racławickiej.
- Palił się pustostan. Cały budynek był objęty ogniem. Na miejscu było osiem zastępów straży pożarnej - przekazał redakcji Kontaktu24 kapitan Paweł Warzywoda z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Strażak poinformował, że ratownicy przeszukali pogorzelisko. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Pożar na Mokotowie
Pożar na Mokotowie
Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24