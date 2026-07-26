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Mokotów

Kłęby dymu nad Mokotowem

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Pożar na Mokotowie
Pożar pustostanu na Mokotowie
Źródło wideo: Kontakt24 / Emil majewski
Źródło zdj. gł.: TVN24
W sobotę wieczorem na Mokotowie spłonął pustostan. Nikt nie został poszkodowany. Pożar wywołał duże zadymienie, widoczne z różnych części miasta.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Informacje oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. W godzinach wieczornych w rejonie Mokotowa widać było kłęby ciemnego dymu. Źródło pożaru znajdowało się przy ulicy Racławickiej.

Pożar pustostanu na Mokotowie, Warszawa
Pożar pustostanu na Mokotowie, Warszawa
Źródło: Kontakt24 / Marcin

- Palił się pustostan. Cały budynek był objęty ogniem. Na miejscu było osiem zastępów straży pożarnej - przekazał redakcji Kontaktu24 kapitan Paweł Warzywoda z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Strażak poinformował, że ratownicy przeszukali pogorzelisko. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Pożar na Mokotowie
Pożar na Mokotowie
Pożar na Mokotowie
Źródło zdjęcia: TVN24
Pożar na Mokotowie
Pożar na Mokotowie
Źródło zdjęcia: TVN24
Pożar na Mokotowie
Pożar na Mokotowie
Źródło zdjęcia: TVN24
Pożar na Mokotowie
Pożar na Mokotowie
Źródło zdjęcia: TVN24

Pożar na Mokotowie

Pożar na Mokotowie
Pożar na Mokotowie
Źródło: Kontakt24 / Grzegorz
Pożar na Mokotowie
Pożar na Mokotowie
Źródło: Kontakt24 / Grzegorz
Pożar na Mokotowie
Pożar na Mokotowie
Źródło: Kontakt24 / Grzegorz
Pożar na Mokotowie
Pożar na Mokotowie
Źródło: Kontakt24 / Grzegorz
Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24
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Tagi:
Pożary
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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