Mokotów Pożar budynku na Siekierkach. Jedna osoba zabrana do szpitala Alicja Glinianowicz |

Pożar budynku na Siekierkach Źródło wideo: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

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- Ogień pojawił się w pustostanie dwukondygnacyjnym przy ulicy Antoniewskiej - powiedział nam kpt. Łukasz Zagdański ze straży pożarnej. - Paliło się pomieszczenie zlokalizowane na parterze budynku - doprecyzował.

W budynku znajdowały się prawdopodobnie osoby w kryzysie bezdomności. Trzy zostały ewakuowane przez strażaków, jedna z nich, nieprzytomna, została zabrana do szpitala.

Pożar na Siekierkach, jedna osoba trafiła do szpitala Pożar na Siekierkach, jedna osoba trafiła do szpitala Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pożar na Siekierkach, jedna osoba trafiła do szpitala Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pożar na Siekierkach Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pożar na Siekierkach Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pożar na Siekierkach Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pożar na Siekierkach Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pożar na Siekierkach, jedna osoba trafiła do szpitala Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pożar na Siekierkach, jedna osoba trafiła do szpitala Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pożar na Siekierkach, jedna osoba trafiła do szpitala Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pożar na Siekierkach, jedna osoba trafiła do szpitala Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Siedem zastępów straży pożarnej

W akcji wzięło udział siedem zastępów straży pożarnej. - Pożar został już ugaszony, obecnie trwają prace rozbiórkowe - przekazał o godzinie 22 kpt. Zagdański.