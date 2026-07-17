Pożar budynku na Siekierkach. Jedna osoba zabrana do szpitala
- Ogień pojawił się w pustostanie dwukondygnacyjnym przy ulicy Antoniewskiej - powiedział nam kpt. Łukasz Zagdański ze straży pożarnej. - Paliło się pomieszczenie zlokalizowane na parterze budynku - doprecyzował.
W budynku znajdowały się prawdopodobnie osoby w kryzysie bezdomności. Trzy zostały ewakuowane przez strażaków, jedna z nich, nieprzytomna, została zabrana do szpitala.
Pożar na Siekierkach, jedna osoba trafiła do szpitala
Siedem zastępów straży pożarnej
W akcji wzięło udział siedem zastępów straży pożarnej. - Pożar został już ugaszony, obecnie trwają prace rozbiórkowe - przekazał o godzinie 22 kpt. Zagdański.
Źródło: tvnwarszawa.pl