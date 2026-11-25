Pożar na kominie elektrociepłowni. Strażacy użyli dronów
Straż pożarna pracowała na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godzinie 9.36. Na miejsce, ze względu na charakterystykę obiektu, zadysponowano początkowo pięć zastępów, potem dojeżdżały kolejne.
Do pożaru doszło na kominie wyłączonym z użytkowania i przeznaczonym do wyburzenia. Zaczynały się na nim pierwsze prace w tym kierunku. Z tego powodu na obiekcie została zamontowana siatka zabezpieczająca.
- W trakcie tych prac doszło do jej zapalenia. Sześciu pracowników było na tej konstrukcji. Przed naszym przybyciem bezpiecznie ewakuowali się na dół. Dwóch z nich zostało profilaktycznie przebadanych przez zespół ratownictwa medycznego, jednak nie wymagali hospitalizacji - przekazał nam st. kpt. Wojciech Kapczyński z warszawskiej straży pożarnej.
"Zachodziła reakcja łańcuchowa"
Strażacy podkreślili, że na żadnym etapie pożaru, nie było zagrożenia dla okolicznych obiektów. Ogień obserwowano na wysokości całego komina, który ma około 220 metrów.
- Płomień na siatce zabezpieczającej pojawiał się raz na jakiś czas i gasł, a elementy nadpalone opadały na dół. Te spadające elementy powodowały nadpalanie kolejnych, zachodziła reakcja łańcuchowa. To były niewielkie zarzewia, cały komin nie stanął w płomieniach - opisał Kapczyński.
Ze względu na wysokość konstrukcji uruchomiono drony z kamerami termowizyjnymi. Ułatwiły one rozpoznanie sytuacji. Ponadto na miejsce zadysponowano grupę ratownictwa wysokościowego oraz najwyższy podnośnik, którym dysponuje warszawska straż - ma 68 metrów. - Z niego został podany jeden prąd wody na niższe partie nadpalonych elementów - relacjonował strażak.
Pożar został ugaszony.