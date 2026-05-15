Mokotów Pożar objął całe mieszkanie. 17-latek uwięziony na balkonie Oprac. Dariusz Gałązka |

Pożar mieszkania przy ulicy Cybernetyki w Warszawie Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Tomek

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację oraz zdjęcie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Pożar wybuchł w czwartek po godzinie 21 w mieszkaniu na trzecim piętrze przy ulicy Postępu.

- Na miejscu ustaliliśmy, że jedna osoba opuściła lokal samodzielnie, druga - 17-letni mężczyzna - był uwięziony na balkonie. Został ewakuowany za pomocą drabiny i przekazany zespołowi ratownictwa medycznego - przekazał starszy kapitan Łukasz Borek-Barej z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Strażak przekazał, że po dojeździe na miejsce pierwszych zastępów pożar mieszkania był już w fazie rozwiniętej.

Gdy ogień został ugaszony, oddymiono klatkę schodową.

W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej brało w niej udział 22 strażaków. Przyczyny pożaru ustala policja.

Akcja strażaków na Mokotowie Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy