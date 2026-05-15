Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Pożar objął całe mieszkanie. 17-latek uwięziony na balkonie

|
Pożar mieszkania przy ulicy Cybernetyki w Warszawie
Pożar mieszkania przy ulicy Cybernetyki w Warszawie
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Tomek
W czwartek wieczorem w mieszkaniu na warszawskim Służewcu wybuchł pożar. Ogień zajął cały lokal i odciął drogę ucieczki 17-latkowi. Nastolatek był uwięziony na balkonie.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację oraz zdjęcie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Pożar wybuchł w czwartek po godzinie 21 w mieszkaniu na trzecim piętrze przy ulicy Postępu.

- Na miejscu ustaliliśmy, że jedna osoba opuściła lokal samodzielnie, druga - 17-letni mężczyzna - był uwięziony na balkonie. Został ewakuowany za pomocą drabiny i przekazany zespołowi ratownictwa medycznego - przekazał starszy kapitan Łukasz Borek-Barej z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Pożar mieszkania przy ulicy Cybernetyki w Warszawie
Pożar mieszkania przy ulicy Cybernetyki w Warszawie
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Tomek

Strażak przekazał, że po dojeździe na miejsce pierwszych zastępów pożar mieszkania był już w fazie rozwiniętej.

Gdy ogień został ugaszony, oddymiono klatkę schodową.

W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej brało w niej udział 22 strażaków. Przyczyny pożaru ustala policja.

Czytaj też: Robotnik utknął w głębokiej studni

Klatka kluczowa-428971
Akcja strażaków na Mokotowie
Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24
ZOBACZ TAKŻE:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
53 min
pc
Gdzie jest granica? "Im jestem starszy, tym łatwiej mi powiedzieć 'nie'"
Monika Olejnik
39 min
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie ma karetki do reanimacji 3-letniego dziecka, bo jest u osoby po alkoholu. Powiedziałem: dość!"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Pożary
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Brak podpisu Tuska pod nominacjami do NBP. Siemoniak: to nie jest zemsta, to ocena premiera
JEDEN NA JEDEN
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Pożar hali w Chrościnie
Płonie hala zakładów mięsnych, ewakuowali pracowników
TVN24
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
TVN24
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
TVN24
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
TVN24
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
TVN24
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Brigitte Macron
Dlaczego Brigitte Macron "straciła panowanie nad sobą"? Wraca incydent z samolotu
TVN24
Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat
TVN24
79-letni Rosjanin wpadł w ręce służb
"Wor w zakonie" musi wrócić do Rosji
Okolice
Policjant potrącił rowerzystę (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik drogówki potrącił rowerzystę
TVN24
W piątek przez Polskę przewędruje strefa opadów i burz
Do 30 litrów deszczu. Gdzie może dziś lać?
METEO
Jolanta Sobierańska-Grenda
Przełożyli ci kolonoskopię? Ministra zdrowia ma radę. Skorzystają nieliczni
Gabriela Sieczkowska
Zatrzymano podejrzanych o pobicie
Na własnych urodzinach pobili go goście
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
Drzewa pod wiaduktem w Radomiu
Posadzili drzewa pod wiaduktem. "Po prostu bez sensu"
Magdalena Gruszczyńska
Władysław Kosiniak-Kamysz
"W nocy rozmawiałem z prezydentem Nawrockim"
TVN24
Skala handlu ludźmi jest ogromna
"Przy okazji szukania mamy, odkryliśmy ten proceder". Ofiar są miliony
Włodzimierz Czarzasty i Monika Olejnik pokazują projekt zmienionego akt małżeństwa
Czarzasty przyniósł do studia dokument. "To jest duża sprawa"
TVN24
Xi Jinping i Donald Trump w Pekinie
Trump w Pekinie. Atakuje politycznych przeciwników
TVN24
Zbigniew Ziobro
Czy Ziobro pozostanie wiceprezesem PiS? Komentarz Terleckiego
TVN24
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany
Wilanów
13 min
nerwowa reakcja na pytanie Radomira Wita w Sejmie
"Pan jest poważnym dziennikarzem?". Spięcie po pytaniu o polityka AfD w Sejmie
TVN24
Most Świętokrzyski
16-latek brutalnie pobity. Trzaskowski: to uczeń jednej z naszych szkół
Praga Północ
Plaża, morze, wakacje, lato
Pogoda na wakacje. Co mówi eksperymentalna prognoza IMGW
METEO
Burza, chmury, możliwy deszcz, pochmurnie, groźna pogoda
Burzowo w 10 województwach
METEO
Szef CIA John Ratcliffe podczas spotkania z kubańskimi władzami
Szef CIA na Kubie. "Przekazał władzom wiadomość" od Trumpa
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki