Pożar objął całe mieszkanie. 17-latek uwięziony na balkonie
Pierwszą informację oraz zdjęcie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Pożar wybuchł w czwartek po godzinie 21 w mieszkaniu na trzecim piętrze przy ulicy Postępu.
- Na miejscu ustaliliśmy, że jedna osoba opuściła lokal samodzielnie, druga - 17-letni mężczyzna - był uwięziony na balkonie. Został ewakuowany za pomocą drabiny i przekazany zespołowi ratownictwa medycznego - przekazał starszy kapitan Łukasz Borek-Barej z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Strażak przekazał, że po dojeździe na miejsce pierwszych zastępów pożar mieszkania był już w fazie rozwiniętej.
Gdy ogień został ugaszony, oddymiono klatkę schodową.
W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej brało w niej udział 22 strażaków. Przyczyny pożaru ustala policja.
