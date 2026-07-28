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Mokotów

Pożar krzyża papieskiego na Mokotowie. Jest ruch prokuratury

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Pożar krzyża na ul. Rzymowskiego
Policja o płonącym krzyżu i wstępnych ustaleniach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru krzyża papieskiego na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego na Mokotowie. Nie doszło do celowego podpalenia, a pożar rozpoczął się prawdopodobnie od jednego ze zniczy.

W kwietniu tego roku na Mokotowie przy ulicy Rzymowskiego spłonął krzyż, przed którym papież Jan Paweł II odprawił 2 czerwca 1979 r. na placu Zwycięstwa (obecnie plac marsz. Józefa Piłsudskiego) pierwszą mszę świętą w Polsce po objęciu Stolicy Piotrowej.

Ustalenia prokuratury

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba, w trakcie śledztwa ustalono, że pierwsze sygnały o pożarze zaczęły napływać do służb od godziny 15.23. Kilka minut później strażacy byli już na miejscu i zaczęli gasić palący się krzyż, a po ugaszeniu rozbierać jego konstrukcję. Strażacy zakończyli działania po godzinie 19, a na teren weszli biegli.

"W trakcie czynności procesowych stwierdzono obecność licznych zniczy, zarówno parafinowych, jak i o zasilaniu bateryjnym i kwiatów. W samym pogorzelisku nie ujawniono instalacji i urządzeń, których działanie mogło zapoczątkować spalanie, a także śladów typowych dla celowego podpalenia. W trakcie oględzin nie stwierdzono śladów rozprzestrzeniania się ognia na okoliczne krzewy i budynki kościelne" - przekazał prok. Skiba.

Dodał, że w miejscu tym nie było monitoringu, prokuratura nie ustaliła też bezpośredniego świadka wybuchu pożaru. "Z opinii z zakresu badań chemicznych wynika, że w pogorzelisku przekazanym do badań nie zidentyfikowano śladów substancji łatwopalnych" - zaznaczył rzecznik warszawskiej prokuratury.

Biegły z zakresu pożarnictwa ocenił, że na miejscu nie było śladów wskazujących na celowe podpalenie - nie było rozlanej cieczy łatwopalnej. Z jego opinii wynika, że "jedynymi inicjatorami zdolnymi do spowodowania zapłonu ujawnionymi w pogorzelisku były znicze".

Znicz przyczyną pożaru

Z ekspertyzy wynika, że przyczyną powstania pożaru był znicz, który albo pękł i od rozlanej parafiny zapaliła się część krzyża albo zapaliły się sztuczne kwiaty. "Energia cieplna powstała przy spaleniu sztucznych kwiatów lub od samego płomienia znicza - w ocenie biegłego - jest wystarczająca do zapalenia suchych, osłoniętych blachą trapezową desek, które nie były zabezpieczone do stopnia trudno zapalności" - przekazał prok. Skiba.

Z uzyskanej opinii wynika również, że pożar powstał u podstawy krzyża przy prawej ścianie, a następnie rozprzestrzeniał się do góry w pustej przestrzeni krzyża. "Postanowienie o umorzeniu nie jest prawomocne przysługuje na nie pokrzywdzonym prawo wniesienia zażalenia do sądu" - zaznaczył prok. Skiba.

Spalony krzyż ma zostać odbudowany. Stał przed kościołem parafialnym św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ulicy Rzymowskiego 35. Stanął tam po poświęceniu kościoła w 1999 roku. Była to metalowa konstrukcja obłożona drewnem i obita blachą

Źródło: PAP
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Tagi:
Prokuraturapożar
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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