Pożar komory śmietnikowej na Mokotowie. Z sąsiedniego budynku ewakuowano 130 osób

Policjant stołecznej drogówki Piotr S. został zatrzymany i trafił do aresztu. Postępowanie przeciwko niemu prowadzi Prokuratura Rejonowa w Końskich. Śledczy nie ujawniają jednak, o jakie czyny jest podejrzany. Zapadła już za to decyzja o wydaleniu go ze służby.