Dostawca jedzenia potrącony przed rosyjską ambasadą
Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali przed godziną 13. - Doszło do zderzenia Toyoty ambasady rosyjskiej z rowerzystą. Obie osoby były trzeźwe. W wyniku tego zderzenia rowerzysta, obywatel Ukrainy, został przewieziony do szpitala - przekazał nam młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.
Reporter TVN24 Paweł Łukasik przekazał, że do zdarzenia doszło od strony ulicy Spacerowej. Za kierownicą siedziała kobieta. Podał, że Toyota miała rejestrację dyplomatyczną. Rowerzysta to dostawca jedzenia.
