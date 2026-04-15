Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Dostawca jedzenia potrącony przed rosyjską ambasadą

|
Potrącenie rowerzysty przed rosyjską ambasadą
Potrącenie rowerzysty przy ambasadzie Rosji
Źródło: TVN24
Kobieta za kierownicą auta należącego do floty dyplomatów rosyjskich potrąciła dostawcę jedzenia poruszającego się rowerem. Rowerzysta, obywatel Ukrainy, trafił do szpitala.

Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali przed godziną 13. - Doszło do zderzenia Toyoty ambasady rosyjskiej z rowerzystą. Obie osoby były trzeźwe. W wyniku tego zderzenia rowerzysta, obywatel Ukrainy, został przewieziony do szpitala - przekazał nam młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Potrącenie przy rosyjskiej ambasadzie
Potrącenie przy rosyjskiej ambasadzie
Źródło: TVN24

Reporter TVN24 Paweł Łukasik przekazał, że do zdarzenia doszło od strony ulicy Spacerowej. Za kierownicą siedziała kobieta. Podał, że Toyota miała rejestrację dyplomatyczną. Rowerzysta to dostawca jedzenia.

"Wszedł w słuchawkach na uszach". Potrącił go pociąg
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wszedł w słuchawkach na uszach". Potrącił go pociąg

Okolice

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki