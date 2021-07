Najpierw potrącenie pieszego, potem kolizja. "Oświadczyła, że tylko degustowała drinki w pracy"

"Jedynie próbowała drinków, które przygotowywała klientom"

Jak się okazało, przypuszczenia kierowcy toyoty były słuszne. - Kiedy funkcjonariusze podeszli do seata, akurat chwiejnym krokiem wysiadała z niego 34-latka. Od kobiety faktycznie wyczuwalny był zapach alkoholu. Powiedziała, że wie, co się tu stało, ale nie może się przyznać do potrącenia pieszego na Szwoleżerów, bo jej zdaniem do czegoś takiego nie doszło - zaznacza rzecznik mokotowskiej policji.