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Mokotów

Poseł wspiął się na płot Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jest zawiadomienie

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Pan Matecki na płocie
Maria Ejchart o sytuacji w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Dawid Wolski/East News
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Do Komendy Stołecznej Policji wpłynęło zawiadomienie w sprawie posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Parlamentarzysta próbował sforsować bramę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

- Wykonujący obowiązki rektora AWS Sławomir Cudak w środę złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego. Chodzi o sytuację, gdy poseł PiS Dariusz Matecki przeskoczył przez płot uczelni - przekazał rzecznik stołecznej policji kom. Jacek Wiśniewski.

Dodał, że Cudak został przesłuchany na tę okoliczność. - Materiały zostały przekazane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - powiedział Wiśniewski.

W poniedziałek poseł Matecki, sprzeciwiając się odwołaniu dotychczasowego rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dra Michała Sopińskiego, sforsował płot uczelni i próbował dostać się do budynku. Funkcjonariusze mieli go potem przekonać, by opuścił teren uczelni, co też Matecki zrobił.

Dariusz Matecki na płocie przy siedzibie AWS
Dariusz Matecki na płocie przy siedzibie AWS
Źródło zdjęcia: Dawid Wolski/East News

Awantura z udziałem polityków przed siedzibą uczelni

W czwartek resort sprawiedliwości poinformował, że minister Waldemar Żurek po ponownym rozpatrzeniu sprawy 9 września utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu doktora Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jak poinformowano, obowiązki te przejął prof. AWS, dr hab. Sławomir Cudak. Ministerstwo przekazało w czwartek, że jest on uprawniony do kierowania Akademią oraz reprezentowania jej na zewnątrz.

Cudak nie został wpuszczony do siedziby uczelni. Przeciwko jego obecności na miejscu protestowali m.in. posłowie PiS. Prezes tej partii Jarosław Kaczyński ocenił, że sytuacja wokół AWS to "próba generalna przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego". Na miejscu obecna była policja.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki po spotkaniu z Sopińskim ocenił, że "atak na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, to kolejna próba bezprawnego wpływania przez rząd na niezależność instytucji".

Czym jest Akademia Wymiaru Sprawiedliwości?

Głównym celem działalności powołanej w 2018 roku uczelni jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.

Źródło: PAP
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Tagi:
PolicjaDariusz Matecki
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