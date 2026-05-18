Uderzenie w nielegalny hazard. Zatrzymano 15 osób i przejęto 80 automatów do gry

Działania prowadzone były w wielu punktach Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa.

Akcja w 10 lokalizacjach jednocześnie

W pierwszym dniu akcji policjanci wspólnie z funkcjonariuszami KAS weszli jednocześnie do 10 wcześniej wytypowanych lokali, w których znaleźli 45 automatów do organizowania nielegalnych gier hazardowych. Zatrzymanych zostało dziesięć osób. Wśród zatrzymanych znalazło się siedmiu obywateli Ukrainy w wieku od 19 do 55 lat oraz trzech obywatelki Polski w wieku od 34 do 64 lat.

Zdaniem służb, w lokalach usługowych organizowane były (bez wymaganych zezwoleń i koncesji) gry o pieniądze.

Poszukiwana trzema listami gończymi

Ponadto jedna z zatrzymanych kobiet, 34-latka, była poszukiwana na podstawie trzech listów gończych wydanych przez warszawskie sądy. Kobieta miała do odbycia karę 1 roku i 7 miesięcy więzienia.

Dodatkowo jeden z obywateli Ukrainy przebywał na terytorium Polski nielegalnie, natomiast przy kolejnym policjanci znaleźli marihuanę. Pierwszego dnia działań zabezpieczono gotówkę w kwocie blisko 13 800 złotych.

Kolejnego dnia policjanci kontynuowali swoje działania. "Funkcjonariusze jednocześnie weszli do kolejnych ośmiu lokali, w których ujawnili następnych 35 automatów. Podczas działań zatrzymano pięć osób - dwóch obywateli Polski, obywatela Białorusi oraz dwóch obywateli Ukrainy, wszyscy w wieku od 23 do 54 lat" - podała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Zabezpieczono blisko 22 800 złotych w gotówce, telefony komórkowe, rejestratory obrazu, nośniki pamięci oraz dokumentację mogącą mieć związek z prowadzonym procederem.

80 automatów do gier hazardowych

W czasie dwóch dni policjanci przejęli łącznie 80 automatów do gier hazardowych oraz 36 500 złotych w gotówce. Wszystkie zatrzymane osoby trafiły na komendę, gdzie usłyszały zarzuty dotyczące nielegalnego prowadzenia gier hazardowych.

Zatrzymania były efektem pracy operacyjnej policjantów mokotowskiej komendy oraz ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej.

Posiadanie oraz organizowanie nielegalnych gier hazardowych z wykorzystaniem automatów zagrożone jest karą administracyjną, która może wynieść nawet 100 tysięcy złotych za każdy nielegalny automat. Dodatkowo za urządzanie gier hazardowych bez wymaganej koncesji grozi wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Policja zatrzegła, że planowane są dalsze działania wymierzone w osoby czerpiące korzyści z nielegalnego hazardu.

W zatrzymaniach brali udział funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną mokotowskiej komendy oraz policjanci wydziałów kryminalnych, wywiadowczo-patrolowych, dochodzeniowo-śledczych oraz mundurowi komisariatów podległych Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II.