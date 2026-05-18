Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Uderzenie w nielegalny hazard. Zatrzymano 15 osób i przejęto 80 automatów do gry

|
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Mocne uderzenie w nielegalny hazard
Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Wspólna akcja policjantów i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej doprowadziła do likwidacji ogromnej sieci nielegalnego hazardu w Warszawie. Służby zabezpieczyły 80 automatów do gier oraz ponad 36 tysięcy złotych w gotówce. W wyniku dwudniowych działań zatrzymano 15 osób, w tym kobietę poszukiwaną trzema listami gończymi.

Działania prowadzone były w wielu punktach Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa.

Akcja w 10 lokalizacjach jednocześnie

W pierwszym dniu akcji policjanci wspólnie z funkcjonariuszami KAS weszli jednocześnie do 10 wcześniej wytypowanych lokali, w których znaleźli 45 automatów do organizowania nielegalnych gier hazardowych. Zatrzymanych zostało dziesięć osób. Wśród zatrzymanych znalazło się siedmiu obywateli Ukrainy w wieku od 19 do 55 lat oraz trzech obywatelki Polski w wieku od 34 do 64 lat.

Zdaniem służb, w lokalach usługowych organizowane były (bez wymaganych zezwoleń i koncesji) gry o pieniądze.

Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Poszukiwana trzema listami gończymi

Ponadto jedna z zatrzymanych kobiet, 34-latka, była poszukiwana na podstawie trzech listów gończych wydanych przez warszawskie sądy. Kobieta miała do odbycia karę 1 roku i 7 miesięcy więzienia.

Dodatkowo jeden z obywateli Ukrainy przebywał na terytorium Polski nielegalnie, natomiast przy kolejnym policjanci znaleźli marihuanę. Pierwszego dnia działań zabezpieczono gotówkę w kwocie blisko 13 800 złotych.

Kolejnego dnia policjanci kontynuowali swoje działania. "Funkcjonariusze jednocześnie weszli do kolejnych ośmiu lokali, w których ujawnili następnych 35 automatów. Podczas działań zatrzymano pięć osób - dwóch obywateli Polski, obywatela Białorusi oraz dwóch obywateli Ukrainy, wszyscy w wieku od 23 do 54 lat" - podała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Zabezpieczono blisko 22 800 złotych w gotówce, telefony komórkowe, rejestratory obrazu, nośniki pamięci oraz dokumentację mogącą mieć związek z prowadzonym procederem.

Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

80 automatów do gier hazardowych

W czasie dwóch dni policjanci przejęli łącznie 80 automatów do gier hazardowych oraz 36 500 złotych w gotówce. Wszystkie zatrzymane osoby trafiły na komendę, gdzie usłyszały zarzuty dotyczące nielegalnego prowadzenia gier hazardowych.

Zatrzymania były efektem pracy operacyjnej policjantów mokotowskiej komendy oraz ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej.

Posiadanie oraz organizowanie nielegalnych gier hazardowych z wykorzystaniem automatów zagrożone jest karą administracyjną, która może wynieść nawet 100 tysięcy złotych za każdy nielegalny automat. Dodatkowo za urządzanie gier hazardowych bez wymaganej koncesji grozi wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Policja zatrzegła, że planowane są dalsze działania wymierzone w osoby czerpiące korzyści z nielegalnego hazardu.

W zatrzymaniach brali udział funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną mokotowskiej komendy oraz policjanci wydziałów kryminalnych, wywiadowczo-patrolowych, dochodzeniowo-śledczych oraz mundurowi komisariatów podległych Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II.

10 laptopów i kilkanaście dysków z dziecięcą pornografią. 39-latek aresztowany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

10 laptopów i kilkanaście dysków z dziecięcą pornografią. 39-latek aresztowany

Okolice
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
58 min
dorocinski moo
"Trzeba wychodzić z roli dla higieny. Żeby pożyć"
Monika Olejnik
1 godz
pc
Ostro o kulisach mody. Hase nie daje już swoich ubrań modelkom
Piotr Jacoń
shutterstock_2652332491
"Byłam normalną, zdrową osobą, nagle stałam się wrakiem człowieka"
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzestępczość w WarszawiePrzestępstwa
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Chodzi o modele Audi: A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 i Q5
Co dwa tygodnie dolewał oleju, żeby nie zatrzeć silnika. Poszedł do sądu i wygrał
Bartłomiej Plewnia
Lodowiec Thwaitesa
Lód Antarktydy topi się szybciej, niż sądzono. Naukowcy odkryli, dlaczego
METEO
Zbigniew Ziobro
Ziobro w USA. "Ośmiesza nie tylko siebie"
KAWA NA ŁAWĘ
Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje ze stanowiska
TVN24
Imigrant kontra państwo. "Żąda pieniędzy" albo "pozywa". Co to za historia
FAŁSZ"Ma dużo dzieci", "chce więcej pieniędzy". A wielu w to wierzy
Zuzanna Karczewska
Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem w Piotrkowie Trybunalskim
Mentzen jeździ po Polsce. I zmyśla
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Dziedziniec Pałacu w Wilanowie otwarty dla wszystkich
Pierwsza decyzja nowego dyrektora Pałacu w Wilanowie
Wilanów
Włodzimierz Czarzasty i Kamil Wnuk
Do posła podchodzi marszałek. "Ty masz jakieś problemy ze mną?"
W KULUARACH
Katastrofa na pokazie lotniczym w USA
Katastrofa na pokazie lotniczym. Rozbiły się dwa samoloty
TVN24
Donald Trump
Trump: niech lepiej się ruszą, bo nic z nich nie zostanie
TVN24
Akcja poszukiwawcza zaginionych włoskich nurków
Dramat w podwodnym raju. Trwają poszukiwania ofiar
TVN24
12 1245 kaczynski-0002
Historia odwołanej konferencji Kaczyńskiego. "Niecodzienna sytuacja"
W KULUARACH
Peter Magyar o porządkach po poprzedniej władzy
Złocony sufit. Magyar wzywa do rezygnacji
TVN24
ropa
Znikają rekordowo szybko. Grozi nam poziom krytyczny
BIZNES
shutterstock_2486131245
Prawo o najmie turystycznym wchodzi w życie. Polska nie jest gotowa
BIZNES
Kobieta zatrzymana przez policję
Porzucili psy w lesie z powodu przeprowadzki
Okolice
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni
METEO
Masyw Witosza w Bułgarii
Pierwsza ofiara śmiertelna niedźwiedzia w kraju od 16 lat
METEO
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Strach minął, sprzedaż ruszyła. "Jesteśmy najszybciej rozwijającym się rynkiem"
BIZNES
Trwa akcja służb
Do wody miała wejść grupa ludzi. Poszukiwania na Warcie
TVN24
Zdarzenie na Placu Szembeka
Wbił się samochodem w barierki przy przystanku. Wydmuchał 1,5 promila
Praga Południe
pap_20251102_24V
Chiński gigant na zakupach. Przejmuje amerykańską markę
BIZNES
Policjanci znaleźli ciało kobiety w mieszkaniu (zdjęcie ilustracyjne)
Poszukiwany 13-latek został odnaleziony
TVN24
Burza, piorun, wyładowanie atmosferyczne, chmury
Gdzie jest burza? Tutaj wciąż słychać grzmoty
METEO
Żołnierze USA w Polsce
Kongresmen o "obrzydliwej" decyzji. W Polsce to kolejny zapalnik konfliktu
FAKTY
Zwycięska koncepcja na zagospodarowanie dawnej mleczarni w Piasecznie
W PRL produkowano tam sery i masło. Nowe życie zrujnowanej mleczarni
pap_20220407_0D7 (1)
"Mogę panu jasno potwierdzić...". Ścigaj o sytuacji w PiS
ROZMOWA PIASECKIEGO
MH Hondius wpływa do portu w Rotterdamie
Wycieczkowiec zawinął do portu. Koniec tragicznego rejsu
TVN24
Ukraina. Rosja przeprowadziła atak na obwód dniepropietrowski
Zmasowany atak na Ukrainę. Jeden zabity, kilkadziesiąt osób rannych
TVN24
Zniszczenia po burzy w Dakocie Południowej
Wybite szyby w oknach, zerwane dachy. To dopiero początek niebezpiecznej aury
METEO
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki