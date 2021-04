Warszawskie "Breaking Bad". Chciał dorobić do emerytury, w aucie miał kilogram narkotyków

"Na podstawie prawdziwych historii powstają takie produkcje filmowe, jak słynny amerykański serial z 2008 roku, w których chory na raka nauczyciel chemii wspólnie ze swoim byłem uczniem produkuje amfetaminę, żeby zabezpieczyć rodzinę finansowo". Tak komunikat prasowy o zatrzymaniu 72-latka rozpoczyna mokotowska policja. Jak podaje, mężczyzna chciał dorobić do bardzo niskiej emerytury. Zatrzymano także 31-letniego męża wnuczki emeryta.

Kilogram marihuany w bagażniku

- Postanowili, więc sprawdzić swoją informację. Pojechali pod budynek, w którym zamieszkiwał dostawca. Kwadrans przed godziną 19 na strzeżone osiedle wjechał samochód marki Toyota Avensis, za kierownicą którego siedział starszy mężczyzna. Widać było, że odebrał telefon, po czym wjechał do garażu podziemnego. Po kilku minutach wyjechał z niego i miał zamiar opuścić osiedle - opisał Koniuszy.

Jak dodał, naprzeciw mężczyźnie wyjechali policjanci z mokotowskiego wydziału kryminalnego. - Po przedstawieniu się i okazaniu legitymacji służbowych zapytali siedzącego za kierownicą 72-latka, czy posiada on środki odurzające. Bez zaprzeczania przyznał, że w bagażniku ma kilogram marihuany. Funkcjonariusze wyjęli z bagażnika paczkę owiniętą czarną folią, w której faktycznie znajdował się nielegalny susz - relacjonował dalej policjant.

Towar od męża wnuczki

Policjanci odwiedzili także wspomnianego wnuczka. - W trakcie wizyty w jego mieszkaniu kryminalni znaleźli kilka gramów haszyszu, marihuany, półsyntetycznej substancji psychoaktywnej MDMM oraz ciastko z substancją psychoaktywną w postaci wyciągu z marihuany - wyliczał policjant. Poinformował, że wszystkie substancje zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie, a ich posiadacz przewieziony do policyjnej celi.

Potem obaj mężczyźni zostali przewiezieni do Prokuratury Rejonowej Praga Północ, gdzie usłyszeli zarzuty i zostali przesłuchani. - Starszy z mężczyzn odpowie za posianie znacznej ilości środków odurzających, za co grozi kara do 10 lat więzienia. Młodszemu grozi taka sama kara za udzielanie substancji psychoaktywnych innej osobie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - podsumował Koniuszy.