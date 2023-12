Policja o sytuacji w siedzibie TVP: realizowanych jest kilka interwencji, naszym celem jest łagodzić atmosferę

Marczak podkreślił, że interwencji może być nawet więcej dlatego, że "policjanci, którzy są na miejscu, podejmują je na bieżąco". Dodał, że są to interwencje zgłoszone. Następnie wysyłane do nich były patrole dysponowane przez dyżurnego.

"Celem rozmów jest, by łagodzić sytuację"

Marczak wymienił też, jakie działania prowadzi policja. Podkreślił, że funkcjonariuszom zależy na tym, "żeby było bezpiecznie". - Dlatego policjanci, którzy są na miejscu, mają konkretne dyspozycje i też zwróćmy uwagę, że każdorazowo przy takich interwencjach pojawia się minimum jedna osoba nadzorująca. Chociażby te interwencje prowadzone w tej chwili na ulicy Woronicza, są prowadzone z udziałem osobistym komendanta rejonowego policji właściwej do rejonu prowadzenia interwencji - zapewnił rzecznik. I podkreślił: - Bardzo dużo rozmów jest prowadzonych w tej chwili. Oczywiście pojawia się wiele informacji w przestrzeni medialnej, ale zapewniam o tym, że celem tych rozmów jest, by łagodzić tę sytuację, z którą mamy do czynienia.

Przedstawiciel KSP wskazał, że zadysponowano również zespoły antykonfliktowe na ulicę Woronicza, by przebieg interwencji miał charakter spokojny. - Część zgłoszeń, które do nas trafiła, zakończyła się bezpośrednio na miejscu niepotwierdzeniem - dodał. Wyjaśnił, że nie było kontaktu z osobą zgłaszającą.

Podkreślił jednak, że "to za wcześnie, by potwierdzać przebieg danych interwencji, bo wszystkie czynności nie zostały jeszcze zakończone, a materiał jest jeszcze gromadzony". - Dopiero wtedy, kiedy go zabezpieczymy, pozwoli nam to na ostateczną ocenę tych zgłoszeń, które do nas trafiły - wyjaśnił rzecznik.