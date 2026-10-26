Mokotów Ruszył z siekierą na policjantów. Usłyszał zarzuty Oprac. Katarzyna Kędra |

Ruszył z siekierą na policjantów. Zatrzymanie 71-latka Źródło wideo: KRP Warszawa II Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa II

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Do zdarzenia doszło w środę na warszawskim Mokotowie. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące lokatora, który miał grozić pozbawieniem życia pracownikom administracji oraz wyrzucać różne przedmioty przez okno swojego mieszkania.

Z informacji przekazanych funkcjonariuszom wynikało również, że mężczyzna od dłuższego czasu zachowywał się agresywnie, używał siekiery, by uszkodzić drzwi sąsiadów.

Weszli siłowo, obezwładnili agresora

"Na miejscu policjanci rozmawiali z osobami, które zgłosiły sprawę. Kobiety relacjonowały, że podczas próby nawiązania kontaktu z lokatorem usłyszały groźby pozbawienia życia. Obawiały się ich spełnienia. Mężczyzna nie reagował na wezwania do otwarcia drzwi, dlatego mając na uwadze zebrane informacje i możliwe zagrożenie, podjęto decyzję o siłowym wejściu do mieszkania" - przekazała rzeczniczka mokotowskiej policji aspirant sztabowy Marta Haberska.

W działaniach uczestniczyli także strażacy i ratownicy medyczni.

Mężczyzna ruszył z siekierą na policjantów Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

Po otwarciu drzwi policjanci zauważyli mężczyznę trzymającego siekierę.

"W tym samym momencie 71-latek ruszył w kierunku funkcjonariuszy z uniesionym narzędziem. Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego. Mężczyzna upadł, a siekiera wypadła mu z ręki. Policjanci obezwładnili go i założyli mu kajdanki. Niebezpieczne narzędzie zostało zabezpieczone" - opisała policjantka.

Mężczyzna ruszył z siekierą na policjantów Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

Zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy

Zatrzymany został przewieziony do szpitala, gdzie został przebadany.

Później 71-latek usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza. "Z zamiarem ewentualnym bezpośrednio zmierzał do zabójstwa funkcjonariusza, próbując zadać mu cios siekierą" - sprecyzowała Haberska. Drugi zarzut dotyczył kierowania gróźb karalnych.

Sąd, na wniosek prokuratury, zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.