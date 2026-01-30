Park Akcji "Burza" wyróżniony w prestiżowym konkursie

Zarząd Zieleni o parku Akcji Burza po rewitalizacji Źródło: Katarzyna Kędra / tvnwarszawa.pl

"Green Cities Europe Award to jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień promujących zrównoważony rozwój miast, zieloną infrastrukturę i różnorodność biologiczną. Co roku konkurs prezentuje najbardziej inspirujące realizacje z całego kontynentu" - podał Zarząd Zieleni.

Nagrodę w Essen w Niemczech odebrała Olga Rosłoń-Skalińska, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni ds. inwestycji i rozwoju.

Park Akcji "Burza" Źródło: Zarząd Zieleni

Park Akcji "Burza" w nowej odsłonie

Rewitalizacja Parku Akcji "Burza" na Mokotowie zakończyła się w lipcu 2023 roku. Wiele miejsc w wyremontowanej przestrzeni nawiązuje do wydarzeń z przeszłości. Od ulicy Bartyckiej widoczna jest ekspozycja historyczna, opowiadającą o odbudowie Warszawy. Pojawiły się tam gabloty, w których wyeksponowano ruiny stolicy, opatrzone tablicami informacyjnymi. Podobny zabieg w mniejszej skali zastosowano wzdłuż odnowionych schodów alei Godziny "W". Do historii nawiązuje też znajdujący się w parku Kopiec Powstania Warszawskiego. Na jego szczycie znalazła się dwupoziomowa platforma widokowa, z odnowionym symbolem Polski Walczącej, zamontowanym na nowym cokole.

Na szczyt Kopca prowadzą dwie trasy: schody z miejscami do wypoczynku i podświetlanymi barierkami oraz zbudowane od nowa wąwozy, których ściany są wykonane z gruzobetonu.

W ramach przebudowy posadzonych zostało ponad 450 młodych drzew parkowych i około 8,5 tysiąca sadzonek drzew leśnych, a także liczne krzewy i byliny gatunków rodzimych. Zachowano też strefy dzikiej przyrody o ograniczonej dostępności dla człowieka.

Park Akcji "Burza" jest otrzymał już kilka nagród, w tym Europejską Nagrodę dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej i Nagrodę Architektoniczną Polityki za rok 2023. Miejsce to zostało też docenione jako najlepsza przestrzeń publiczna w Europie (European Prize for Urban Public Space).

