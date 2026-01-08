Stołeczny park na krótkiej liście nominowanych do prestiżowej nagrody

Park Akcji Burza po rewitalizacji Źródło: tvnwarszawa.pl

Krótką listę nominowanych do nagrody ogłoszono w czwartek, 8 stycznia. "Komisja Europejska i Fundacja Miesa van der Rohe z dumą ogłaszają dziś 40 prac zakwalifikowanych do edycji nagród European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Awards 2026. Tegoroczna edycja, wspierana przez program Unii Europejskiej 'Kreatywna Europa', otrzymała 410 nominacji, które zostały szczegółowo przeanalizowane i omówione przez siedmioosobowe jury" - poinformowano w mediach społecznościowych konkursu.

Kluczowa faza konkursu rozpocznie się w kwietniu, kiedy organizator przybliży publiczności nominowane obiekty poprzez wizyty, wykłady i wydarzenia z udziałem ich autorów, umożliwiając szerszy dostęp i ich zrozumienie. Będzie można również zwiedzać je wirtualnie. Do finałowego etapu przejdzie zaledwie pięć miejsc.

Nagroda imienia Miesa van der Rohe

Nagroda Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe została ufundowana przez Komisję Europejską i Fundację Miesa van der Rohe. Jest przyznawana co dwa lata od 1987 roku. Nominacje zgłaszają eksperci z Europy, krajowe stowarzyszenia architektów zrzeszone w ramach Rady Architektów Europy oraz komitet doradczy nagrody. Od początku istnienia nagrody budynek z Polski wygrał tylko raz. W 2015 roku laureatem została Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

W edycji konkursu w 2024 na krótkiej liście nominowanych znalazł się projekt targowiska w Błoniu powstały w warszawskiej Pracowni Architektonicznej Aleksandry Wasilkowskiej. Natomiast do finałowej piątki dotarła w tamtej edycji galeria Plato w Ostrawie autorstwa pracowni polskiego architekta Roberta Koniecznego KWK Promes.

Przed kilkoma laty nominację do nagrody otrzymały również wolskie stacje drugiej linii metra: Płocka, Młynów oraz Księcia Janusza.

Park Akcji "Burza" zrewitalizowany

Rewitalizacja Parku Akcji "Burza" na Mokotowie zakończyła się w lipcu 2023 roku. Wiele miejsc w wyremontowanej przestrzeni nawiązuje do wydarzeń z przeszłości. Wchodzący od ulicy Bartyckiej widzą ekspozycję historyczną, opowiadającą o odbudowie Warszawy. Pojawiły się tam gabloty, w których wyeksponowano ruiny stolicy, opatrzone tablicami informacyjnymi. Podobny zabieg w mniejszej skali zastosowano wzdłuż odnowionych schodów alei Godziny "W". Do historii nawiązuje też znajdujący się w parku Kopiec Powstania Warszawskiego. Na jego szczycie znalazła się dwupoziomowa platforma widokowa, z odnowionym symbolem Polski Walczącej, zamontowanym na nowym cokole.

Na szczyt Kopca prowadzą dwie trasy: schody z miejscami do wypoczynku i podświetlanymi barierkami oraz zbudowane od nowa wąwozy, których ściany są wykonane z gruzobetonu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Park Akcji "Burza" walczy o tytuł najlepszego zielonego projektu Europy

W ramach przebudowy na terenie Kopca posadzonych zostało ponad 450 młodych drzew parkowych i około 8,5 tysiąca sadzonek drzew leśnych, a także liczne krzewy i byliny gatunków rodzimych. Zachowano też strefy dzikiej przyrody o ograniczonej dostępności dla człowieka.

Park jest laureatem kilku znaczących nagród, w tym Europejskiej Nagrody dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej. Uzyskał także Nagrodę Architektoniczną Polityki za rok 2023. Miejsce to zostało też docenione jako najlepsza przestrzeń publiczna w Europie (European Prize for Urban Public Space). Nagrodę przyznaje co roku Centrum Kultury Współczesnej w Barcelonie.

Park Akcji "Burza" Park Akcji "Burza" Źródło: Zarząd Zieleni Park Akcji "Burza" Źródło: Zarząd Zieleni Park Akcji "Burza" Źródło: Zarząd Zieleni Park Akcji "Burza" Źródło: Zarząd Zieleni Park Akcji "Burza" Źródło: Zarząd Zieleni

