"Hydraulicy" w rękach policji

Wchodzili do mieszkań pod pretekstem awarii Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Okradziono cztery mieszkania, dwa na Ursynowie i dwa na Mokotowie. Straty wynoszą blisko 80 tysięcy złotych.

"Sposób działania sprawców w każdym z przypadków był bardzo podobny, co pozwoliło policjantom połączyć sprawy i rozpocząć działania operacyjne" - podała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. - "Pukali oni do drzwi, informując o rzekomej awarii instalacji wodnej. Po wejściu do mieszkań, najczęściej zamieszkiwanych przez osoby starsze, wykorzystywali ich zaufanie i odwracali uwagę. W tym czasie jeden ze sprawców zajmował mieszkańca rozmową lub wydawaniem poleceń, natomiast drugi przeszukiwał pozostałe pomieszczenia, kradnąc pieniądze, biżuterię oraz dokumenty" - przekazała.

W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, w wieku 38 i 42 lat.

Zarzuty i areszt

Usłyszeli łącznie cztery zarzuty dotyczące kradzieży. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące zatrzymani spędzą w areszcie tymczasowym.

Będą odpowiadać w warunkach recydywy, grozi im kara do 7,5 roku więzienia.

Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza wobec osób podających się za przedstawicieli różnych instytucji. Do podstawowych zasad bezpieczeństwa należy niewpuszczanie do mieszkań osób obcych, jeśli nie znamy celu ich wizyty, a w razie jakichkolwiek wątpliwości weryfikowanie ich tożsamość. Zwracajmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób starszych, które najczęściej padają ofiarą tego typu oszustw. przypomina policja

