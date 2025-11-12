Miasto ogłosiło zwycięską koncepcję na ośrodek Stegny Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Stegny od dekad kojarzone są z łyżwiarstwem szybkim. Teraz dzięki nowej umowie mają zostać unowocześnione.

"Jest już podpisana umowa na projekt rozbudowy Ośrodka Stegny. To kolejny etap jednej z kluczowych inwestycji w warszawską infrastrukturę sportową" – przekazała Marzena Gawkowska, zastępczyni rzeczniczki prasowej stołecznego ratusza.

Wartość podpisanej umowy wynosi 11 milionów złotych.

- Modernizacja Ośrodka Stegny to kolejny krok w rozwoju warszawskiej infrastruktury sportowej. Mamy już gotową koncepcję architektoniczną, a teraz podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę. Nowoczesny tor do łyżwiarstwa szybkiego, zaplecze treningowe oraz tor rolkowy będą służyć zarówno zawodnikom, jak i mieszkańcom, tworząc w stolicy nową przestrzeń dla sportu i rekreacji - podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Dwa lodowiska i 4500 miejsc

Pierwszy etap planowanej inwestycji obejmie przygotowanie dokumentacji hali z torem do łyżwiarstwa szybkiego. Znajdą się tam dwa lodowiska wewnątrz toru, a trybuny mają pomieścić 4500 osób. W skład kompleksu wejdą również:

zaplecze treningowe i administracyjno-szatniowe,

układ komunikacji wewnętrznej z wjazdami od ulic Pory i Leśnej Jeżyny,

parking na minimum 350 miejsc postojowych,

tor rolkowy o długości około 800 metrów wokół hali.

Nowy Ośrodek Stegny ma być wielofunkcyjną przestrzenią służącą zarówno sportowcom, jak i mieszkańcom. "Architektura obiektu została zaprojektowana w sposób umożliwiający harmonijne wpisanie się w otaczający krajobraz urbanistyczny. Celem jest stworzenie przyjaznej i spójnej przestrzeni publicznej, otwartej także poza sezonem zimowym" – zapewnia przedstawicielka urzędu miasta.

Wizualizacja ośrodka Stegny Pierwsza nagroda - wizualizacja ośrodka Stegny Źródło: Pracownia P2PA, UM Warszawa Pierwsza nagroda - wizualizacja ośrodka Stegny Źródło: Pracownia P2PA, UM Warszawa Pierwsza nagroda - wizualizacja ośrodka Stegny Źródło: Pracownia P2PA, UM Warszawa Pierwsza nagroda - wizualizacja ośrodka Stegny Źródło: Pracownia P2PA, UM Warszawa

- Nowy Ośrodek Stegny to inwestycja, która łączy sportową ambicję z dbałością o przestrzeń miejską i środowisko. Dzięki spełnieniu standardów międzynarodowych i wprowadzeniu rozwiązań energooszczędnych Warszawa zyskuje miejsce, które będzie służyć zarówno zawodnikom, jak i mieszkańcom przez cały rok – podkreśliła Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy.

Ekologia w Ośrodku Stegny

Koncepcja modernizacji Ośrodka Stegny uwzględnia aspekty proekologiczne. Projektanci pomyśleli o zachowaniu istniejących drzew oraz zagospodarowaniu wód opadowych na działce. Planowane jest także wykorzystanie dachów hal do montażu paneli fotowoltaicznych.

Jak informują urzędnicy, prace projektowe obejmą przygotowanie dokumentacji wykonawczej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę.

"Zwycięska koncepcja architektoniczna otrzymała nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Na jej podstawie powstanie pełna dokumentacja projektowa dla pierwszego etapu inwestycji" – podała zastępczyni rzeczniczki ratusza.

W lipcu tego roku miasto ogłosiło, że pierwszą nagrodę zdobył zespół z pracowni P2PA Sp. z o. o. z Wrocławia wraz z Metropolis Sp. z o. o. ze Szczecina. Ogłoszony konkurs był jednoetapowy. Sąd konkursowy wybierał spośród 13 prac.

Planowo etap projektowy ma zakończyć się w drugiej połowie 2027 roku, następnie ma nastąpić ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Hala toru łyżwiarstwa szybkiego będzie spełniać wymogi Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU) i Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Pozwoli to na organizację treningów i zawodów o randze międzynarodowej.