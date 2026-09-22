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Mokotów

Ciepłociąg gotowy, ale ulica zablokowana. Winne wody gruntowe

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Prace na ulicy Powsińskiej
Opóźnia się zakończenie prac na ulicy Powsińskiej
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
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Nieoczekiwane problemy z wodami gruntowymi spowodowały wydłużenie prac ciepłowniczych na Powsińskiej. Mimo że sama instalacja podziemna jest już gotowa, drogowcy potrzebują więcej czasu na bezpieczne utwardzenie nawierzchni rozkopanej ulicy. Spółka Veolia przedstawiła nowy, dwuetapowy harmonogram otwierania pasów ruchu.

Na ulicy Powsińskiej, pomiędzy ulicą Limanowskiego a św. Bonifacego modernizowany jest ciepłociąg.

- Prace ciepłownicze na instalacji zostały zakończone zgodnie z harmonogramem, czyli do połowy września - przekazuje Paweł Zbiegniewski z Veolii, która odpowiada za dostawę ciepła i gorącej wody na terenie stolicy. - Prace budowlane przy rurociągach były prowadzone poniżej trzech metrów. Ze względu na bardzo wysokie wody gruntowe i konieczność zabezpieczenia remontowanego odcinka sieci, wydłużył się czas odwodnienia i utwardzenia nawierzchni - koniecznych przy wykonywaniu odtworzenia ulicy, żeby po zakończeniu prac uniknąć jej zapadnięcia - wyjaśnia Zbiegniewski.

Pojawiła się też konieczność wykonania dodatkowych robót. Nie pomogły też opady deszczu w ostatnich dniach. To wszystko spowodowało opóźnienie, przez które modernizacja nie zakończy się 22 września.

Prace na ulicy Powsińskiej
Prace na ulicy Powsińskiej
Prace na ulicy Powsińskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Prace na ulicy Powsińskiej
Prace na ulicy Powsińskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Prace na ulicy Powsińskiej
Prace na ulicy Powsińskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Prace na ulicy Powsińskiej
Prace na ulicy Powsińskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Prace na ulicy Powsińskiej
Prace na ulicy Powsińskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Jedna jezdnia zamknięta, po drugiej jednym pasem

W związku z opóźnieniami nie przywrócono jeszcze organizacji ruchu sprzed rozpoczęcia prac.

- Jezdnia ulicy Powsińskiej, na odcinku od Limanowskiego do wyjazdu z parkingu centrum handlowego w kierunku Wilanowa, wciąż jest zamknięta. W czterech miejscach jest ona nadal rozkopana. W rejonie remontu wciąż pracują robotnicy i ciężki sprzęt - opisuje Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

Ruch w kierunku Wilanowa odbywa się jednym pasem jezdni. - W związku z tym przed zwężeniem tworzy się momentami korek, w którym w godzinach szczytu kierowcy tracą do 10 minut. Zamknięty jest także dojazd z Limanowskiego do Powsińskiej - dodaje reporter.

Na Powsińskiej modernizują ciepłociąg
Prace na ulicy Powsińskiej
Prace na ulicy Powsińskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Prace na ulicy Powsińskiej
Prace na ulicy Powsińskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Prace na ulicy Powsińskiej
Prace na ulicy Powsińskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Prace na ulicy Powsińskiej
Prace na ulicy Powsińskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Prace na ulicy Powsińskiej
Prace na ulicy Powsińskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

W październiku przywrócenie ruchu

Jak dowiedzieliśmy się w Veolii, przywracanie ruchu odbędzie się w dwóch etapach.

Pierwszy nastąpi drugiego października, wtedy zostaną oddane do dyspozycji kierowców po dwa pasy w każdą stronę. Natomiast 9 października otwarte zostaną wszystkie pasy w stronę Wilanowa i centrum.

- Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość - mówi Zbiegniewski.

Nowy ciepłociąg

Na ulicy Powsińskiej, pomiędzy ulicą Limanowskiego a św. Bonifacego, trwa modernizacja ciepłociągu o długości 450 metrów, który biegnie pod ulicą. Prace rozpoczęły się w drugiej połowie sierpnia.

Jak wówczas informowała Veolia, to jedno z większych zadań remontowo-modernizacyjnych w tym roku prowadzonych przez spółkę. Jak tłumaczył Zbiegniewski, największe i najbardziej złożone prace na sieci ciepłowniczej spółka może prowadzić tylko od maja do września. "W tym czasie mieszkańcy odbierają ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej, a musimy zdążyć wykonać zadania modernizacyjno-remontowe zanim zaczną się dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania" - wyjaśnił wówczas.

Teraz słyszymy, że ciepło do mieszkańców płynie już nowymi rurami. - Do zakończenia realizacji tego zadania zostało jeszcze przywrócenie nawierzchni ulicy i organizacji ruchu sprzed rozpoczęcia prac - informuje Zbiegniewski.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Remonty i utrudnienia w WarszawieInwestycje w WarszawieUtrudnienia w ruchu
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