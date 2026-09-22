Mokotów Ciepłociąg gotowy, ale ulica zablokowana. Winne wody gruntowe Magdalena Gruszczyńska |

Opóźnia się zakończenie prac na ulicy Powsińskiej Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Na ulicy Powsińskiej, pomiędzy ulicą Limanowskiego a św. Bonifacego modernizowany jest ciepłociąg.

- Prace ciepłownicze na instalacji zostały zakończone zgodnie z harmonogramem, czyli do połowy września - przekazuje Paweł Zbiegniewski z Veolii, która odpowiada za dostawę ciepła i gorącej wody na terenie stolicy. - Prace budowlane przy rurociągach były prowadzone poniżej trzech metrów. Ze względu na bardzo wysokie wody gruntowe i konieczność zabezpieczenia remontowanego odcinka sieci, wydłużył się czas odwodnienia i utwardzenia nawierzchni - koniecznych przy wykonywaniu odtworzenia ulicy, żeby po zakończeniu prac uniknąć jej zapadnięcia - wyjaśnia Zbiegniewski.

Pojawiła się też konieczność wykonania dodatkowych robót. Nie pomogły też opady deszczu w ostatnich dniach. To wszystko spowodowało opóźnienie, przez które modernizacja nie zakończy się 22 września.

Prace na ulicy Powsińskiej Prace na ulicy Powsińskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Prace na ulicy Powsińskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Prace na ulicy Powsińskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Prace na ulicy Powsińskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Prace na ulicy Powsińskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Jedna jezdnia zamknięta, po drugiej jednym pasem

W związku z opóźnieniami nie przywrócono jeszcze organizacji ruchu sprzed rozpoczęcia prac.

- Jezdnia ulicy Powsińskiej, na odcinku od Limanowskiego do wyjazdu z parkingu centrum handlowego w kierunku Wilanowa, wciąż jest zamknięta. W czterech miejscach jest ona nadal rozkopana. W rejonie remontu wciąż pracują robotnicy i ciężki sprzęt - opisuje Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

Ruch w kierunku Wilanowa odbywa się jednym pasem jezdni. - W związku z tym przed zwężeniem tworzy się momentami korek, w którym w godzinach szczytu kierowcy tracą do 10 minut. Zamknięty jest także dojazd z Limanowskiego do Powsińskiej - dodaje reporter.

Na Powsińskiej modernizują ciepłociąg Prace na ulicy Powsińskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Prace na ulicy Powsińskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Prace na ulicy Powsińskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Prace na ulicy Powsińskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Prace na ulicy Powsińskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

W październiku przywrócenie ruchu

Jak dowiedzieliśmy się w Veolii, przywracanie ruchu odbędzie się w dwóch etapach.

Pierwszy nastąpi drugiego października, wtedy zostaną oddane do dyspozycji kierowców po dwa pasy w każdą stronę. Natomiast 9 października otwarte zostaną wszystkie pasy w stronę Wilanowa i centrum.

- Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość - mówi Zbiegniewski.

Nowy ciepłociąg

Na ulicy Powsińskiej, pomiędzy ulicą Limanowskiego a św. Bonifacego, trwa modernizacja ciepłociągu o długości 450 metrów, który biegnie pod ulicą. Prace rozpoczęły się w drugiej połowie sierpnia.

Jak wówczas informowała Veolia, to jedno z większych zadań remontowo-modernizacyjnych w tym roku prowadzonych przez spółkę. Jak tłumaczył Zbiegniewski, największe i najbardziej złożone prace na sieci ciepłowniczej spółka może prowadzić tylko od maja do września. "W tym czasie mieszkańcy odbierają ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej, a musimy zdążyć wykonać zadania modernizacyjno-remontowe zanim zaczną się dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania" - wyjaśnił wówczas.

Teraz słyszymy, że ciepło do mieszkańców płynie już nowymi rurami. - Do zakończenia realizacji tego zadania zostało jeszcze przywrócenie nawierzchni ulicy i organizacji ruchu sprzed rozpoczęcia prac - informuje Zbiegniewski.