Podpisywali umowę, płacili i dostawali klucze do mieszkania. Ale te już nie pasowały do zamków

Policja: dwóch "wynajmujących" straciło 11 tysięcy złotych

Funkcjonariusze namierzyli osoby, podejrzane o oszustwo. - Zatrzymana para, uczyniła sobie z tego procederu, stałe źródło dochodu, a podczas zatrzymania okazało się, że 31-latek był już w przeszłości wielokrotnie karany - uzupełniła w komunikacie Kijowska. Para usłyszała dwa zarzuty oszustwa, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat ośmiu. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy z mokotowskiej komendy ustalają rzeczywistą liczbę oszustw, jakich zatrzymani mogli się dopuścić. Postępowanie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów.

Jak nie paść ofiarą oszusta?

Policjanci przestrzegają wszystkich, którzy w podobny sposób będą szukać mieszkań do wynajęcia. Apelują, aby sprawdzać dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania takim lokalem oraz ich autentyczność. - Należy także sprawdzić tożsamość ogłoszeniodawcy, i nie przekazywać mu pieniędzy, jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, co do legalności takiej transakcji. W każdym z takich przypadków należy niezwłocznie powiadomić policję - dodała Kijowska.