Mokotów Odłożył na ławkę saszetkę z dużą sumą. Po chwili pieniądze zniknęły Oprac. Dariusz Gałązka |

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie kradzieży 60 tysięcy złotych Źródło wideo: KRP II Źródło zdj. gł.: KRP II

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Ze zgłoszenia, które wpłynęło do policjantów, wynikało, że pokrzywdzony pozostawił na ławce saszetkę, w której znajdowały się pieniądze w kwocie 60 tysięcy złotych. Gdy po chwili wrócił po swoje rzeczy, okazało się, że gotówka zniknęła.

"W wyniku podjętych działań funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 22 i 45 lat. Jak wynika z ustaleń śledczych, mężczyźni działając wspólnie i w porozumieniu mieli dokonać zaboru pieniędzy poprzez wykorzystanie nieuwagi pokrzywdzonego i wyjęcie gotówki z pozostawionej na ławce saszetki. Podczas zatrzymania przy mężczyznach policjanci znaleźli część skradzionych pieniędzy" - opisała aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 278 Kodeksu karnego. Prokurator zastosował wobec obu mężczyzn środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji. Za popełnione przestępstwo może im grozić do pięciu lat więzienia.

Policjanci z Mokotowa pracowali nad sprawą kradzieży pieniędzy Policjanci z Mokotowa pracowali nad sprawą kradzieży pieniędzy Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci z Mokotowa pracowali nad sprawą kradzieży pieniędzy Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci z Mokotowa pracowali nad sprawą kradzieży pieniędzy Źródło zdjęcia: KRP II