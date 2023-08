Kilkanaście razy odwiedził ten sam sklep, zawsze był ubrany tak samo. Jest podejrzany o kradzież kosmetyków

Mokotowscy policjanci zatrzymali 41-latka podejrzanego o kradzieże kosmetyków. Z zapisów monitoringu wynika, że dopuścił się on co najmniej kilkunastu kradzieży w tym samym sklepie. Łączna wartość skradzionych produktów wynosi około 3600 złotych.

Ubrany zawsze tak samo

- Został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Zawiadamiający natomiast udał się do komendy policji, celem złożenia zawiadomienia o kradzieżach. Zatrzymany usłyszał zarzut przestępstwa w warunkach recydywy, co wpłynie na wymiar kolejnej kary - podała aspirant Kijowska. I zaznaczyła, że ze względu na kryminalną przeszłość podejrzanemu grozi kara do siedmiu lat więzienia".