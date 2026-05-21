Mokotów Mieszkańcy boją się pacjentów kliniki metadonowej. Spółdzielnia pisze do ministerstwa Oprac. Dariusz Gałązka

Do lokalu przy ulicy Czerskiej na Mokotowie przeniosło się na początku roku centrum medyczne Volta-Med dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Przez lata funkcjonowało ono na Pradze Północ.

Tuż po otwarciu placówki w nowej lokalizacji mieszkańcy Sielc zaczęli skarżyć się na niebezpiecznie incydenty.

"Jesteśmy zaniepokojeni"

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyka" skierowała w tej sprawie petycję adresowaną do ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego oraz marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Jak przekazano, pod petycją podpisało się 1446 mieszkańców.

"Jesteśmy zaniepokojeni i przerażeni zachowaniem niektórych pacjentów ośrodka, którzy są agresywni i niebezpieczni wobec nas, naszych dzieci i rodzin. Osoby starsze i niepełnosprawne boją się wychodzić ze swoich mieszkań. Choć terapia uzależnień - w tym terapia substytucyjna - stanowi istotny element systemu ochrony zdrowia, jej organizacja powinna zapewniać odpowiednie standardy funkcjonowania placówki, przestrzeganie procedur oraz minimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców" - napisali w petycji przedstawiciele spółdzielni.

"Szczególnie istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, w tym dzieci uczęszczających do pobliskich szkół i przedszkoli. W związku z powyższym wnosimy o ponowną analizę zasadności funkcjonowania ośrodka w obecnej lokalizacji oraz rozważenie jego przeniesienia w miejsce, które nie będzie kolidowało z funkcją mieszkaniową i sąsiedztwem licznych placówek edukacyjnych" - podkreślili spółdzielcy.

W piśmie do urzędników zaznaczyli, że nie kwestionują potrzeby leczenia i wsparcia osób uzależnionych. "Uważamy jednak, że nie powinno się to odbywać kosztem elementarnego bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców, a celem jest znalezienie rozwiązania godzącego oba te interesy" - ocenili.

Trwa kontrola NFZ

Policja potwierdza, że w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła liczba incydentów zgłaszanych przez mieszkańców w tej okolicy.

Kontrola Ministerstwa Zdrowia przeprowadzona w poprzedniej lokalizacji placówki wykazała szereg nieprawidłowości. Wskazano m.in. na przekraczanie limitu pacjentów, którzy przyjmowani byli w małym lokalu, odbieranie metadonu przez osoby trzecie bez wymaganego upoważnienia.

Według danych z Narodowego Funduszu Zdrowia, od 2018 do 2023 roku NFZ finansował 100 procent nadwykonań realizowanych przez placówkę, łącznie za blisko 10 milionów złotych. Natomiast w ostatnich dwóch latach Fundusz pokrywał już tylko część nadwykonań.

- Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi postępowanie kontrolne. Ono cały czas trwa i wyniki tego postępowania będą kluczowe przy decyzji co do kontynuacji umowy z tym świadczeniodawcą - zapowiedział Łukasz Jarocki, rzecznik mazowieckiego oddziału NFZ.