Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
"UWAGA!"

Sąsiadują z kliniką dla uzależnionych. "Poczucie bezpieczeństwa zniknęło"

|
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Źródło wideo: "Uwaga!" TVN
Źródło zdj. gł.: "Uwaga!" TVN
Mieszkańcy warszawskich Sielc mówią, że stracili poczucie bezpieczeństwa, gdy w okolicy otwarta została przychodnia dla osób uzależnionych od narkotyków. - Pojawiło się gro obcych osób, są agresywne, wchodzą na klatki, załatwiają się, wstrzykują sobie różne rzeczy - opisują. Materiał programu "Uwaga!" TVN.

Do lokalu przy ulicy Czerskiej na Mokotowie przeniosło się na początku roku centrum medyczne Volta-Med dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Przez lata funkcjonowało ono na Pradze Północ, gdzie prowadzony był program leczenia substytucyjnego.

Tuż po otwarciu placówki w nowej lokalizacji mieszkańcy Sielc zaczęli skarżyć się na niebezpiecznie, ich zdaniem, incydenty.

Pan Karol był świadkiem szarpaniny dwóch mężczyzn. - Jeden z nich, bardziej zakrwawiony, ledwo trzymał się na nogach. Chwyciłem domniemanego złodzieja i mówię: "Zatrzymuję pana do przyjazdu policji". Zaczął się tłumaczyć, że on wcale nie jest złodziejem, że chciał kupić tylko metadon i pójść do bankomatu. W międzyczasie przyjechała karetka, opatrzyła tego bardziej poszkodowanego. Ten, który twierdził, że chciał kupić metadon, po przyjeździe policji, okazało się, że ma gaz łzawiący pałkę teleskopową i nóż - opowiada.

- W zeszłą środę ganialiśmy człowieka, który nabuzowany, naładowany, wymachiwał rękami, wyzywał wszystkich dookoła, był agresywny, pluł na ludzi - relacjonuje pan Adam.

- Tutaj było normalnie, bezpiecznie, dzieciaki same chodziły do szkoły. Człowiek nie bał się iść późnym wieczorem na spacer. A teraz to poczucie podstawowego bezpieczeństwa zniknęło - skarży się pani Barbara.

"Pojawili się tu agresywni ludzie" - ZOBACZ CAŁY REPORTAŻ "UWAGI!"

Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Źródło zdjęcia: "Uwaga!" TVN

Czym jest terapia substytucyjna?

Kiedy w lutym centrum medyczne dla osób uzależnionych rozpoczęło działalność na Mokotowie, obsługiwało około 450 pacjentów, od czerwca ma ich być maksymalnie 250.

Część z pacjentów przyjeżdża do placówki spoza Warszawy.

- Pojawiło się gros obcych osób, które ewidentnie są pod wpływem alkoholu, jakiś środków, bo widać to po nich. Te osoby są agresywne, wchodzą na klatki, załatwiają się, wstrzykują sobie różne rzeczy, zostawiają zakrwawione chusteczki, zostawiają strzykawki - twierdzi pan Adam.

Jakiej pomocy szukają pacjenci placówki? - W terapii substytucyjnej zastępuje się narkotyk uliczny legalnym środkiem, działającym na układ nerwowy w taki sposób, żeby człowiek nie odczuwał głodu i nie odczuwał potrzeby poszukiwania narkotyku z nielegalnego źródła. Mamy dwie kluczowe, podstawowe substancje, które wykorzystujemy, mianowicie metadon i buprenorfinę - tłumaczy profesor Marcin Wojnar, ekspert w dziedzinie uzależnień.

- Metadon działa tak jak opioidy, heroina i tak dalej, tylko że nie otumania. To jest tak, jak cukrzyk dostaje insulinę, tutaj narkoman dostaje metadon. Dzięki temu narkoman może pójść do pracy, żyć i funkcjonować - mówi jeden z pacjentów, pan Aleksander.

Dzieci płacą za ból rodziców. Po przecięciu pępowiny zaczyna się piekło
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dzieci płacą za ból rodziców. Po przecięciu pępowiny zaczyna się piekło

Monika Winiarska

Policja: wzrosła liczba incydentów

Policja potwierdza, że w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła liczba incydentów zgłaszanych przez mieszkańców.

- Zanotowaliśmy ponad 30 interwencji dotyczących między innymi zakłócenia porządku publicznego, spożywania alkoholu, zaśmiecania. Były też zgłoszenia dotyczące między innymi przestępczości narkotykowej - wymienia aspirant sztabowy Marta Heberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

W obawie o swoje bezpieczeństwo mieszkańcy zaczęli dokumentować zdarzenia i stworzyli stronę internetową, na której można zgłaszać incydenty.

- Notujemy co, kiedy się wydarzyło. Zdjęcia i świadków, żeby nikt nam nie mógł powiedzieć, że tutaj się nic nie dzieje - tłumaczy pan Karol.

- Trudno wyobrazić sobie gorszą lokalizację w Warszawie, dlatego że mamy tu jedno z największych zagęszczeń placówek oświatowych w Warszawie - podkreśla pan Mariusz.

- Mam dziecko, które chodzi do szkoły. Niebawem mój syn zacznie chodzić do niej sam. I ta sytuacja jest dla mnie fatalna. Po prostu już drżę o to, jak to będzie wyglądało - przyznaje pani Anna.

"Chodnik to nie miejsce na strach" - ZOBACZ WYDANIE "UWAGI!" Z ULICY CZERSKIEJ

Twierdzą, że pacjenci odsprzedają metadon

Według naszych rozmówców w pobliżu kliniki wydawany w tej placówce metadon jest później odsprzedawany.

- Na nagraniu z monitoringu widać dwie osoby, jak wymieniają się lekami. Poszedłem do tego pana, powiedziałem, żeby odszedł, grzecznie, kulturalnie, że jak nie odejdzie, to zadzwonię na policję. Pan zrobił się agresywny. Pchnął mnie, szarpnął. Przy zatrzymaniu dostałem głową w nos. Na miejsce szybko przyjechała policja. Ten pan dostał mandat w wysokości 500 złotych za zakłócanie porządku publicznego - opowiada ochroniarz pan Grzegorz.

- Osoba, która naprawdę potrzebuje narkotyku, może zrobić wszystko. Może nawet wyjąć nóż i zabić człowieka, albo zrobić cokolwiek innego - dodaje mężczyzna.

Obawy mieszkańców wynikają również ze złej opinii dotyczącej tej placówki - z czasów, gdy przez osiem ostatnich lat działała na Pradze.

Osoby mieszkające w okolicy placówki też skarżyły się na handel metadonem. Centrum Medyczne Volta było prowadzone w okolicy znanej z obecności dilerów narkotykowych.

- Na Kijowskiej był bałagan, ochrona nie pilnowała należycie, co się tam dzieje. Samo miejsce było takie, że sprzyjało handlowaniu - mówi jeden z pacjentów pan Aleksander.

- Pod kliniką dochodziło do handlu narkotykami i libacji alkoholowych. Byłem tam kilkanaście razy. W zasadzie za każdym razem proponowano mi sprzedaż bądź chęć zakupu metadonu - mówi Rafał Górski, dziennikarz "Gazety Wyborczej".

Robili sobie zastrzyki w wiacie śmietnikowej. Próbowali przekonać strażników, że to nic takiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Robili sobie zastrzyki w wiacie śmietnikowej. Próbowali przekonać strażników, że to nic takiego

Praga Północ

Kontrole w centrum medycznym

Kontrola Ministerstwa Zdrowia przeprowadzona w poprzedniej lokalizacji placówki wykazała szereg nieprawidłowości. Wśród nich są między innymi: przekraczanie limitu pacjentów, którzy przyjmowani byli w małym lokalu, a także odbieranie metadonu przez osoby trzecie bez wymaganego upoważnienia.

- Ilość świadczeń nadliczbowych wynikała z woli zabezpieczenia jak największej ilości osób, które potrzebują wsparcia. (…) Znacznie lepiej jest przyjąć taką osobę do programu, w którym taka osoba ma chociaż minimalną szansę utrzymać się w abstynencji od nielegalnych środków psychoaktywnych i prowadzić normalne życie - odpowiada Marcin Bonikowski, właściciel kliniki.

Według danych z Narodowego Funduszu Zdrowia, od 2018 do 2023 roku, NFZ finansował 100 procent nadwykonań realizowanych przez placówkę, łącznie za blisko 10 milionów złotych. Natomiast w ostatnich dwóch latach - Fundusz pokrywał już tylko część nadwykonań.

- Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi postępowanie kontrolne. Ono cały czas trwa i wyniki tego postępowania będą kluczowe przy decyzji, co do kontynuacji umowy z tym świadczeniodawcą - zapowiada Łukasz Jarocki, rzecznik mazowieckiego oddziału NFZ.

I zapewnia - Gwarantuję, że każdy z takich sygnałów traktujemy bardzo poważnie. Dlatego wezwaliśmy świadczeniodawcę do natychmiastowych, skutecznych działań, które miałyby na celu z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość pacjentom, którzy korzystają z takiej terapii, a z drugiej strony spokój, bezpieczeństwo mieszkańców.

Chcą budowy centralnego ośrodka leczenia uzależnień
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Chcą budowy centralnego ośrodka leczenia uzależnień

Śródmieście
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Małgorzata Prochal/wg

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
41 min
pc
"Ogromny problem społeczny, którego nikt nie chce zauważyć", a pacjentów przybywa
TVN24
28 min
Sanna Marin i Wołodymyr Zełenski w Kijowie
Była premier Finlandii: Putin mówił o swoich zamiarach, nie potraktowaliśmy tego wystarczająco poważnie
Jacek Tacik
28 min
pc
Pułapka, w którą wpadają miliony Polaków. Ekspert: płacimy podwójnie
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Narkotyki
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
TVN24
Zatrzymano podejrzanych o pobicie
Na własnych urodzinach pobili go goście
Okolice
Jedna z zabezpieczonych papug
Policja weszła do papugarni. "To, co zastaliśmy na miejscu, zostanie z nami na długo"
TVN24
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
TVN24
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
TVN24
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
TVN24
Karol Nawrocki
Ziobro w USA. Nawrocki zabrał głos
TVN24
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
TVN24
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
TVN24
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
TVN24
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
Premier o rozmowie z Clooneyami. Jednym zdaniem
TVN24
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Maciej Wacławik
Statek wycieczkowy "Ambition" zacumowany w Bordeaux
Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt z objawami. Kolejny wycieczkowiec z wirusem
TVN24
Heathrow lotnisko shutterstock_2222778187
Chaos na Heathrow. Poważne zakłócenia na lotnisku
BIZNES
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Warszawa
Wzrost PKB Polski nie tak silny, jak się spodziwano
BIZNES
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
TVN24
Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Auta znikały z prywatnych posesji i zamkniętych osiedli
Okolice
Wypadek na stacji Rondo ONZ (zdj. ilustracyjne)
Wypadek na stacji drugiej linii metra
Wola
Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz o amerykańskich żołnierzach. "Chciałbym uspokoić"
TVN24
Policjant potrącił rowerzystę (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik drogówki potrącił rowerzystę
TVN24
Dwóch mężczyzn zatrzymanych z 50 kg narkotyków o wartości ponad 2 mln zł
Szli z torbami pełnymi narkotyków, w sumie mieli ich ponad 50 kilogramów
TVN24
Kurt
Ukraiński dowódca łamiącym się głosem. "Ciężko o tym mówić"
TVN24
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Ropa znowu w górę po zakończeniu rozmów Trumpa z Xi
BIZNES
Szef MSZ Radosław Sikorski
"Jest świetnym ministrem, ale czasami trzeba tupnąć nogą"
JEDEN NA JEDEN
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki